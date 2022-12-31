https://ria.ru/20221231/ukraina-1842591426.html

Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях, заявил Клишас

Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях, заявил Клишас - РИА Новости, 31.12.2022

Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях, заявил Клишас

Европейские политики лгали восемь лет о важности Минских соглашений ради вооружения Украины и подготовки "большой войны", заявил глава комитета Совета Федерации РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T09:12

2022-12-31T09:12

2022-12-31T10:27

специальная военная операция на украине

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андрей клишас

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Европейские политики лгали восемь лет о важности Минских соглашений ради вооружения Украины и подготовки "большой войны", заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее. "Все 8 лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений" и всё это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Всё что нужно знать о "европейских ценностях"", - написал сенатор в своём Telegram-канале.По мнению Клишаса, к западным ценностям XXI века можно отнести ложь, лицемерие, двойные стандарты, а также неоколониализм, идею собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств и отрицание международного права и суверенитета государств.Сенатор задался вопросом, воспринимает ли кто-то на сегодняшний день переговоры и договорённости с западными политиками всерьёз. "Если раньше примером самой циничной лжи и лицемерия была пробирка в руках госсекретаря США на Совбезе ООН с "доказательствами наличия химического оружия" у Ирака (кстати, мы много раз слышали от западных "коллег", что мир с тех пор очень изменился и они теперь другие), то теперь таким примером будут европейские "гарантии" (тогда президенту Украины Виктору - ред.) Януковичу в 2014 году в Киеве и "гарантии" по Минским соглашениям", - добавил он. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году - 5 февраля на заседании СБ ООН Пауэлл заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого в Ираке оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками. Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова экс-президента Франции Олланда о Минских соглашениях, заявил, что целостность Украины для Запада - это земли, а не люди, насилие, а не переговоры. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Однако и после соглашений о перемирии продолжились перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20221209/merkel-1837541458.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842110313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, андрей клишас, франсуа олланд, европа