https://ria.ru/20221231/ubiystvo-1842598437.html
В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 31.12.2022
В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
Подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, чьи тела с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:00
2022-12-31T11:00
2022-12-31T11:00
происшествия
ярославль
ярославская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, чьи тела с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, задержан под Ярославлем, сообщает региональное СУСК РФ. В среду в квартире в поселке Мехбаза были обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц". "В ходе следственно-оперативных мероприятий был установлен мужчина 1981 года рождения, причастный к совершению преступления, который скрылся на территории Ярославской области. В настоящее время подозреваемый задержан на территории Ярославской области в порядке статьи 91 УПК РФ и с ним проводятся определенные следственные действия", - говорится в сообщении. Как отмечает областное следственное управление, после того, как подозреваемого доставят в Ленобласть, в суд будет направлено ходатайство о его аресте.
https://ria.ru/20221230/ubiystvo-1842530941.html
ярославль
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, ярославская область, ленинградская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Ленинградская область
В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
Подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в Ленинградской области поймали под Ярославлем