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В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 31.12.2022
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В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 31.12.2022
В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
Подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, чьи тела с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:00
2022-12-31T11:00
происшествия
ярославль
ярославская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, чьи тела с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, задержан под Ярославлем, сообщает региональное СУСК РФ. В среду в квартире в поселке Мехбаза были обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц". "В ходе следственно-оперативных мероприятий был установлен мужчина 1981 года рождения, причастный к совершению преступления, который скрылся на территории Ярославской области. В настоящее время подозреваемый задержан на территории Ярославской области в порядке статьи 91 УПК РФ и с ним проводятся определенные следственные действия", - говорится в сообщении. Как отмечает областное следственное управление, после того, как подозреваемого доставят в Ленобласть, в суд будет направлено ходатайство о его аресте.
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происшествия, ярославль, ярославская область, ленинградская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Ленинградская область
11:00 31.12.2022
 
В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в Ленинградской области поймали под Ярославлем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, чьи тела с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, задержан под Ярославлем, сообщает региональное СУСК РФ.
В среду в квартире в поселке Мехбаза были обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
"В ходе следственно-оперативных мероприятий был установлен мужчина 1981 года рождения, причастный к совершению преступления, который скрылся на территории Ярославской области. В настоящее время подозреваемый задержан на территории Ярославской области в порядке статьи 91 УПК РФ и с ним проводятся определенные следственные действия", - говорится в сообщении.
Как отмечает областное следственное управление, после того, как подозреваемого доставят в Ленобласть, в суд будет направлено ходатайство о его аресте.
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