https://ria.ru/20221231/ubiystvo-1842598437.html

В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 31.12.2022

В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, чьи тела с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:00

2022-12-31T11:00

2022-12-31T11:00

происшествия

ярославль

ярославская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, чьи тела с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, задержан под Ярославлем, сообщает региональное СУСК РФ. В среду в квартире в поселке Мехбаза были обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц". "В ходе следственно-оперативных мероприятий был установлен мужчина 1981 года рождения, причастный к совершению преступления, который скрылся на территории Ярославской области. В настоящее время подозреваемый задержан на территории Ярославской области в порядке статьи 91 УПК РФ и с ним проводятся определенные следственные действия", - говорится в сообщении. Как отмечает областное следственное управление, после того, как подозреваемого доставят в Ленобласть, в суд будет направлено ходатайство о его аресте.

https://ria.ru/20221230/ubiystvo-1842530941.html

ярославль

ярославская область

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль, ярославская область, ленинградская область