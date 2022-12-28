https://ria.ru/20221228/tela-1842034642.html

В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову

В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову - РИА Новости, 28.12.2022

В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:43

2022-12-28T19:43

2022-12-28T19:43

происшествия

тихвинский район

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя СУСК по Ленинградской области Сергея Сазина. Следственно-оперативной группой назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. "Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к указанному преступлению, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20221228/podrostok-1841931847.html

тихвинский район

ленинградская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, тихвинский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)