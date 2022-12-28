Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/tela-1842034642.html
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову - РИА Новости, 28.12.2022
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову
Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:43
2022-12-28T19:43
происшествия
тихвинский район
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя СУСК по Ленинградской области Сергея Сазина. Следственно-оперативной группой назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. "Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к указанному преступлению, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20221228/podrostok-1841931847.html
тихвинский район
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тихвинский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тихвинский район, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
19:43 28.12.2022
 
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову

В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК.
"Сегодня в квартире, расположенной в поселке Мехбаза в Тихвинском районе Ленинградской области, обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову", - говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя СУСК по Ленинградской области Сергея Сазина.
Следственно-оперативной группой назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
"Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к указанному преступлению, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", - сообщает ведомство.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 15:15
В Уфе в подъезде дома нашли тело 15-летнего подростка
 
ПроисшествияТихвинский районЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала