https://ria.ru/20221228/tela-1842034642.html
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову - РИА Новости, 28.12.2022
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову
Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:43
2022-12-28T19:43
2022-12-28T19:43
происшествия
тихвинский район
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя СУСК по Ленинградской области Сергея Сазина. Следственно-оперативной группой назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. "Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к указанному преступлению, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20221228/podrostok-1841931847.html
тихвинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тихвинский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тихвинский район, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости.
Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает
региональное СУСК.
"Сегодня в квартире, расположенной в поселке Мехбаза в Тихвинском районе Ленинградской области, обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову", - говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя СУСК по Ленинградской области Сергея Сазина.
Следственно-оперативной группой назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
"Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к указанному преступлению, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", - сообщает ведомство.