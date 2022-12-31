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В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света

В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 31.12.2022

В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света

Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что в Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях Украины вводят экстренные отключения света. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:59

2022-12-31T15:59

2022-12-31T15:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что в Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях Украины вводят экстренные отключения света. "ДТЭК вводит в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света. Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - приводит текст сообщения компании издание Еспресо.TV в Telegram-канале. Ранее украинское издание сообщало со ссылкой на информацию пресс-службы НЭК "Укрэнерго", что экстренные отключения электроэнергии вводятся в ряде областей, в том числе и в Николаевской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, а также в городе Житомире.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

днепропетровская область

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в мире, киев, украина, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго