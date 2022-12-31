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В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/svet-1842640419.html
В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 31.12.2022
В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света
Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что в Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях Украины вводят экстренные отключения света. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:59
2022-12-31T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
днепропетровская область
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что в Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях Украины вводят экстренные отключения света. "ДТЭК вводит в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света. Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - приводит текст сообщения компании издание Еспресо.TV в Telegram-канале. Ранее украинское издание сообщало со ссылкой на информацию пресс-службы НЭК "Укрэнерго", что экстренные отключения электроэнергии вводятся в ряде областей, в том числе и в Николаевской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, а также в городе Житомире.
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киев
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в мире, киев, украина, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Днепропетровская область, ДТЭК, Укрэнерго
15:59 31.12.2022
 
В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света

ДТЭК: в Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что в Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях Украины вводят экстренные отключения света.
"ДТЭК вводит в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света. Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - приводит текст сообщения компании издание Еспресо.TV в Telegram-канале.
Ранее украинское издание сообщало со ссылкой на информацию пресс-службы НЭК "Укрэнерго", что экстренные отключения электроэнергии вводятся в ряде областей, в том числе и в Николаевской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, а также в городе Житомире.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДнепропетровская областьДТЭКУкрэнерго
 
 
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