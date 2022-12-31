https://ria.ru/20221231/stoltenberg-1842583181.html

Американский политик призвал посадить генсека НАТО за поддержку Украины

Американский политик призвал посадить генсека НАТО за поддержку Украины - РИА Новости, 31.12.2022

Американский политик призвал посадить генсека НАТО за поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T04:33

2022-12-31T04:33

2022-12-31T04:33

в мире

йенс столтенберг

украина

кентукки

гаага

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте.Ранее Столтенберг в интервью немецкому информационному агентству DPA сказал, что военная поддержка Украины — "единственный способ достижения мира".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев передачей оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221230/nato-1842409070.html

украина

кентукки

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, украина, кентукки, гаага, владимир путин, нато