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Американский политик призвал посадить генсека НАТО за поддержку Украины
Американский политик призвал посадить генсека НАТО за поддержку Украины - РИА Новости, 31.12.2022
Американский политик призвал посадить генсека НАТО за поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T04:33
2022-12-31T04:33
2022-12-31T04:33
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте.Ранее Столтенберг в интервью немецкому информационному агентству DPA сказал, что военная поддержка Украины — "единственный способ достижения мира".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев передачей оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, йенс столтенберг, украина, кентукки, гаага, владимир путин, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, Кентукки, Гаага, Владимир Путин, НАТО
Американский политик призвал посадить генсека НАТО за поддержку Украины
Политик из США Янг призвал посадить генсека НАТО Столтенберга за поставки оружия Украине