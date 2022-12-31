https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1842670215.html
Спецоперация, 31 декабря: новогодние поздравления Путина и Шойгу
Спецоперация, 31 декабря: новогодние поздравления Путина и Шойгу - РИА Новости, 31.12.2022
Спецоперация, 31 декабря: новогодние поздравления Путина и Шойгу
В последний день уходящего года президент России Владимир Путин поздравил россиян и участников спецоперации с наступающим 2023 годом. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T20:57
2022-12-31T20:57
2022-12-31T20:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В последний день уходящего года президент России Владимир Путин поздравил россиян и участников спецоперации с наступающим 2023 годом. Обращение главы государства было записано в штабе Южного военного округа: глава государства обращался к жителям страны, стоя рядом с военнослужащими. В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу также поздравил военных с наступающим Новым годом и заявил, что победа российских вооруженных сил неотвратима. Ход операцииВооруженные силы РФ на Южно-Донецком направлении взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны России. В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих, а также девять единиц техники, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили почти 200 человек, заявили в ведомстве. Также, по данным МО РФ, российские истребители за минувшие сутки сбили два украинских военных вертолета Ми-8 на территории ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы на территории ДНР было уничтожено четыре артиллерийские системы М777 американского производства и самоходная гаубица Dana чешского производства в ЛНР. Российские ВКС высокоточным ударом поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой народной республики, сообщили в ведомстве. В субботу из украинского плена по итогам переговоров возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в министерстве. Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Новогоднее обращение ПутинаПрезидент России Владимир Путин поздравил россиян с новым годом из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Нынешнее новогоднее поздравление стало самым продолжительным, оно длилось 9 минут. Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине. Глава государства поздравил россиян, а также отметил причины проведения спецоперации и позицию западных стран в отношении России. Президент также поздравил участников спецоперации с Новым годом, поблагодарив за силу духа и отвагу. По словам Путина, минувший год был годом поворотных событий, закладывающих основу на будущее, и независимости, за которую сражается Россия, защищая своих людей на своих исторических территориях. Суверенитет и безопасное будущее России зависит от силы и воли граждан, заявил он. Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас говорит об этом в открытую, сказал президент. Западные элиты используют народ Украины для раскола России и ослабления, мы никогда этого не допустим, подчеркнул Путин. Глава государства выразил уверенность, что россияне смогут вместе преодолеть все трудности и сохранить страну великой и независимой. Также, как сообщил Песков, в ходе посещения штаба Южного военного округа он пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому, а также вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации. Кроме того, Путин вручил госнаграду командующему российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергею Суровикину. Поздравление ШойгуМинистр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских военных с наступающим Новым годом и заявил, что победа российских вооруженных сил неотвратима. Как отметил министр в новогоднем видеообращении, в уходящем году России выпали серьёзные испытания, изменившие привычный ход времени. Он добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, "но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее". По словам главы ведомства, российские военные геройски выполняют боевые задачи, находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве и в удаленных районах мирового океана. Шойгу заявил, что "уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом". Он подчеркнул, что память о военнослужащих, "пожертвовавших собой при выполнении боевых задач во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия только за право говорить по-русски", будет жить в сердцах народов России вечно. Также Шойгу поблагодарил медиков, оборонщиков, волонтеров и неравнодушных граждан, которые вносят вклад в укрепление обороноспособности.
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в мире, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, донецкая народная республика, украина, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В последний день уходящего года президент России Владимир Путин поздравил россиян и участников спецоперации с наступающим 2023 годом.
Обращение главы государства было записано в штабе Южного военного округа: глава государства обращался к жителям страны, стоя рядом с военнослужащими.
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу также поздравил военных с наступающим Новым годом и заявил, что победа российских вооруженных сил неотвратима.
Вооруженные силы РФ на Южно-Донецком направлении взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области
, сообщили в субботу в Минобороны России.
В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих, а также девять единиц техники, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили почти 200 человек, заявили в ведомстве.
Также, по данным МО РФ, российские истребители за минувшие сутки сбили два украинских военных вертолета
Ми-8 на территории ДНР
. В ходе контрбатарейной борьбы на территории ДНР было уничтожено четыре артиллерийские системы М777 американского производства и самоходная гаубица Dana чешского производства в ЛНР
.
Российские ВКС
высокоточным ударом поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман
и Червоная Диброва Донецкой народной республики, сообщили в ведомстве.
В субботу из украинского плена по итогам переговоров возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в министерстве. Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву
для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Новогоднее обращение Путина
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с новым годом из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону
, сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
. Нынешнее новогоднее поздравление стало самым продолжительным, оно длилось 9 минут. Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине
.
Глава государства поздравил россиян, а также отметил причины проведения спецоперации и позицию западных стран в отношении России. Президент также поздравил участников спецоперации с Новым годом, поблагодарив за силу духа и отвагу.
По словам Путина, минувший год был годом поворотных событий, закладывающих основу на будущее, и независимости, за которую сражается Россия, защищая своих людей на своих исторических территориях. Суверенитет и безопасное будущее России зависит от силы и воли граждан, заявил он. Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас говорит об этом в открытую, сказал президент. Западные элиты используют народ Украины для раскола России и ослабления, мы никогда этого не допустим, подчеркнул Путин. Глава государства выразил уверенность, что россияне смогут вместе преодолеть все трудности и сохранить страну великой и независимой.
Также, как сообщил Песков, в ходе посещения штаба Южного военного округа он пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому, а также вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации. Кроме того, Путин вручил госнаграду командующему российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергею Суровикину
.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских военных с наступающим Новым годом и заявил, что победа российских вооруженных сил неотвратима.
Как отметил министр в новогоднем видеообращении, в уходящем году России выпали серьёзные испытания, изменившие привычный ход времени. Он добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, "но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее".
По словам главы ведомства, российские военные геройски выполняют боевые задачи, находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве и в удаленных районах мирового океана.
Шойгу заявил, что "уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом".
Он подчеркнул, что память о военнослужащих, "пожертвовавших собой при выполнении боевых задач во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия только за право говорить по-русски", будет жить в сердцах народов России вечно.
Также Шойгу поблагодарил медиков, оборонщиков, волонтеров и неравнодушных граждан, которые вносят вклад в укрепление обороноспособности.