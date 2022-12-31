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Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/shoygu-1842605718.html
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:07
2022-12-31T15:03
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга."Вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас — Россия!" — сказал он.Министр выразил уверенность, что победа неотвратима."В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!" — сказал он.Шойгу отметил, что в уходящем году России выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени, а 2023-й приходится встречать в сложной военно-политической обстановке. Он напомнил, что внешние силы сейчас пытаются перечеркнуть славную историю и великие достижения России: сносятся памятники победителям фашизма, а на пьедестал возводятся военные преступники, отменяется и оскверняется все российское.В таких условиях, подчеркнул он, Новый год остается не только доброй традицией, но и приобретает глубокий смысл, становясь символом надежд на мирное будущее.По словам министра, 2022 год навсегда войдет в ратную летопись России, "наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом".Особую признательность глава Минобороны выразил медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса, строителям и волонтерам, а также всем неравнодушным россиянам, которые помогают укреплять обороноспособность страны и налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях.
https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html
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Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
12:07 31.12.2022 (обновлено: 15:03 31.12.2022)
 
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о неотвратимости победы российских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.
"Вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас — Россия!" — сказал он.
Министр выразил уверенность, что победа неотвратима.
"В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!" — сказал он.
Шойгу отметил, что в уходящем году России выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени, а 2023-й приходится встречать в сложной военно-политической обстановке.
Он напомнил, что внешние силы сейчас пытаются перечеркнуть славную историю и великие достижения России: сносятся памятники победителям фашизма, а на пьедестал возводятся военные преступники, отменяется и оскверняется все российское.
В таких условиях, подчеркнул он, Новый год остается не только доброй традицией, но и приобретает глубокий смысл, становясь символом надежд на мирное будущее.
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По словам министра, 2022 год навсегда войдет в ратную летопись России, "наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом".
Особую признательность глава Минобороны выразил медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса, строителям и волонтерам, а также всем неравнодушным россиянам, которые помогают укреплять обороноспособность страны и налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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