https://ria.ru/20221231/sbu-1842601329.html

Ликвидированный в ЛНР агент СБУ планировал нападение на Дом правительства

Ликвидированный в ЛНР агент СБУ планировал нападение на Дом правительства - РИА Новости, 31.12.2022

Ликвидированный в ЛНР агент СБУ планировал нападение на Дом правительства

Ликвидированный в Луганской народной республике агент Службы безопасности Украины планировал нападение на Дом правительства в Луганске в день принятия новой... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:30

2022-12-31T11:30

2022-12-31T11:38

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ликвидированный в Луганской народной республике агент Службы безопасности Украины планировал нападение на Дом правительства в Луганске в день принятия новой конституции, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в Лисичанске (ЛНР) ликвидировали агента Службы безопасности Украины."Сотрудниками спецслужб РФ во взаимодействии с сотрудниками МВД России в городе Лисичанск выявлен агент СБУ, совершивший по заданию украинской спецслужбы двойное убийство военнослужащего НМ ЛНР и мирной жительницы. Также силовиками получены сведения о планируемом им, по заданию украинских спецслужб, нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что на данный момент проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.В пятницу, 30 декабря депутаты Народного совета ЛНР в Доме правительства в Луганске с участием врио главы ЛНР Леонида Пасечника на пленарном заседании приняли новую конституцию республики.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин позже выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842399119.html

https://ria.ru/20221012/terrorist-1823294972.html

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луганская народная республика, луганск, служба безопасности украины, в мире, жкх, леонид пасечник, владимир путин, донецкая народная республика, россия