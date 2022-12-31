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Ученый рассказал, сколько рыбы едят россияне и как изменился ее ассортимент - РИА Новости, 31.12.2022
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Ученый рассказал, сколько рыбы едят россияне и как изменился ее ассортимент
Ученый рассказал, сколько рыбы едят россияне и как изменился ее ассортимент - РИА Новости, 31.12.2022
Ученый рассказал, сколько рыбы едят россияне и как изменился ее ассортимент
Уровень потребления рыбы, которая является важнейшим продуктом для здоровья человека, на сегодняшний день ниже рекомендуемых пределов в значительной части... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T10:31
2022-12-31T10:32
россия
юго-восточная азия
российская академия наук
еда
продукты
питание
кулинария
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Уровень потребления рыбы, которая является важнейшим продуктом для здоровья человека, на сегодняшний день ниже рекомендуемых пределов в значительной части регионов России. О том, почему сложилась такая ситуация, как изменился ассортимент рыбной продукции в магазинах на фоне санкций и что нужно делать, чтобы помочь рыбоводам, рассказал РИА Новости​ почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук, ученый Южного научного центра РАН Анатолий Макоедов. ​Бесспорная польза Ученый отметил, что белки потребляемых рыбопродуктов служат строительным материалом для человеческого организма. Кроме того, в рыбе содержатся витамины различных групп и важные для жизнедеятельности микроэлементы. Как результат, сбалансированное и регулярное потребление рыбопродуктов улучшает работу мозга, нормализует сон, предотвращает появление избыточного веса, положительно сказывается на функционировании щитовидной железы и иммунной системы в целом, благотворно влияет на состояние костей и суставов, кожи, волос и ногтей. Присутствие рыбы в рационе существенно снижает риски развития онкологических заболеваний, атеросклероза, анемии и болезни Альцгеймера. Ниже нормы "Современные стандарты по сбалансированному питанию рекомендуют мужчинам съедать по четыре порции рыбных продуктов в неделю, а женщинам - по две. Детям от полугода до года советуют еженедельно давать не более 85 грамм рыбы", - рассказал Макоедов. Оптимальной нормой потребления рыбы в России считается 20-22 килограмма на человека в год. "Фактическое же потребление россиян по разным оценкам находится в пределах от 14 до 22 килограмм. При этом значителен разброс показателей по регионам, и даже с учетом наиболее высоких оценок, очевидно, что до рекомендованного оптимума значительная часть населения нашей страны вряд ли дотягивает", - сказал ученый. Такая ситуация, по его мнению, сложилась ввиду сразу нескольких причин. Одна из них – скудный рыбный ассортимент в некоторых крупных городах, другая – отсутствие эффективного продвижения рыбопродукции для российских потребителей, третья – достаточно высокая цена на этот продукт. ​Влияние санкций По данным ученого, до недавнего времени около 70% отечественного улова рыбопромышленники вывозили за рубеж. Речь, в том числе, идет о наиболее качественной продукции из трески и минтая, а также крабах, морских гребешках, морских ежах.​ "После массированного введения санкций в отношении отечественных производителей в наших магазинах стало заметно больше хорошей рыбопродукции из наиболее массовых промысловых видов. Особенно следует отметить широкое появление в продаже качественного филе минтая, которое прежде с трудом доходило до отечественного потребителя", - рассказал Макоедов. Он отметил, что филе​ минтая - очень полезный и удобный для приготовления продукт, стоимостью в пределах 300-500 рублей за килограмм, то есть вполне доступный для основной части населения. Уровень добычи минтая, по словам ученого, достаточно стабилен, и в текущем году составит около 1,8 миллиона тонн при общей отечественной​ добыче водных биоресурсов​ на уровне около 5 миллионов тонн в год. Довольно часто на прилавках можно встретить продукцию из трески и палтусов, а на юге и в центральной части России широк ассортимент аквакультурной продукции - карпов, амуров, толстолобиков и карасей.​ При этом, по словам ученого, спрос населения на продукцию отечественной аквакультуры практически не изучен. Поэтому рыбоводы в значительной мере работают интуитивно, а их продукция по себестоимости неизбежно​ проигрывает гидробионтам, выращенным в Юго-Восточной Азии. РекомендацииОптимальным уровнем производства товарной рыбопродукции в России, по мнению Макоедова, следует считать 500-600 тысяч тонн в год. Помимо изучения вопроса о том, сколько, где и какая рыбопродукция необходима жителям России, следует убрать необоснованные препятствия для тех, кто хочет и может ловить рыбу для собственного потребления, считает ученый. "Ресурсный потенциал российского рыболовства вполне может обеспечить потребности населения в рыбной пище", - уточнил он. Кроме того, для защиты отечественных рыбоводов необходимо упростить процедуру запуска аквакультурных проектов для желающих ими заняться, возродить практику товарного выращивания рыбы на водоемах-охладителях объектов энергетики, а также разработать и внедрить механизмы, при которых покупательный спрос населения в большей мере был бы ориентирован на продукцию отечественных рыбоводов, считает собеседник агентства. С другой стороны, по словам ученого, необходим общий государственный подход к заботе о здоровье нации, одним из элементов которого должна стать активная широкомасштабная пропаганда потребления рыбопродукции.
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/krasnaya-ikra-1836438225.html
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россия, юго-восточная азия, российская академия наук, еда, продукты, питание, кулинария
Россия, Юго-Восточная Азия, Российская академия наук, Еда, Продукты, Питание, Кулинария
10:31 31.12.2022 (обновлено: 10:32 31.12.2022)
 
Ученый рассказал, сколько рыбы едят россияне и как изменился ее ассортимент

Ученый Макоедов рассказал, сколько рыбы едят россияне и как изменился ее ассортимент

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМорепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Уровень потребления рыбы, которая является важнейшим продуктом для здоровья человека, на сегодняшний день ниже рекомендуемых пределов в значительной части регионов России. О том, почему сложилась такая ситуация, как изменился ассортимент рыбной продукции в магазинах на фоне санкций и что нужно делать, чтобы помочь рыбоводам, рассказал РИА Новости​ почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук, ученый Южного научного центра РАН Анатолий Макоедов.

​Бесспорная польза

Ученый отметил, что белки потребляемых рыбопродуктов служат строительным материалом для человеческого организма. Кроме того, в рыбе содержатся витамины различных групп и важные для жизнедеятельности микроэлементы.
Как результат, сбалансированное и регулярное потребление рыбопродуктов улучшает работу мозга, нормализует сон, предотвращает появление избыточного веса, положительно сказывается на функционировании щитовидной железы и иммунной системы в целом, благотворно влияет на состояние костей и суставов, кожи, волос и ногтей.
Присутствие рыбы в рационе существенно снижает риски развития онкологических заболеваний, атеросклероза, анемии и болезни Альцгеймера.
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Ниже нормы

"Современные стандарты по сбалансированному питанию рекомендуют мужчинам съедать по четыре порции рыбных продуктов в неделю, а женщинам - по две. Детям от полугода до года советуют еженедельно давать не более 85 грамм рыбы", - рассказал Макоедов.
Оптимальной нормой потребления рыбы в России считается 20-22 килограмма на человека в год. "Фактическое же потребление россиян по разным оценкам находится в пределах от 14 до 22 килограмм. При этом значителен разброс показателей по регионам, и даже с учетом наиболее высоких оценок, очевидно, что до рекомендованного оптимума значительная часть населения нашей страны вряд ли дотягивает", - сказал ученый.
Такая ситуация, по его мнению, сложилась ввиду сразу нескольких причин. Одна из них – скудный рыбный ассортимент в некоторых крупных городах, другая – отсутствие эффективного продвижения рыбопродукции для российских потребителей, третья – достаточно высокая цена на этот продукт.
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​Влияние санкций

По данным ученого, до недавнего времени около 70% отечественного улова рыбопромышленники вывозили за рубеж. Речь, в том числе, идет о наиболее качественной продукции из трески и минтая, а также крабах, морских гребешках, морских ежах.​
"После массированного введения санкций в отношении отечественных производителей в наших магазинах стало заметно больше хорошей рыбопродукции из наиболее массовых промысловых видов. Особенно следует отметить широкое появление в продаже качественного филе минтая, которое прежде с трудом доходило до отечественного потребителя", - рассказал Макоедов.
Он отметил, что филе​ минтая - очень полезный и удобный для приготовления продукт, стоимостью в пределах 300-500 рублей за килограмм, то есть вполне доступный для основной части населения. Уровень добычи минтая, по словам ученого, достаточно стабилен, и в текущем году составит около 1,8 миллиона тонн при общей отечественной​ добыче водных биоресурсов​ на уровне около 5 миллионов тонн в год.
Довольно часто на прилавках можно встретить продукцию из трески и палтусов, а на юге и в центральной части России широк ассортимент аквакультурной продукции - карпов, амуров, толстолобиков и карасей.​
При этом, по словам ученого, спрос населения на продукцию отечественной аквакультуры практически не изучен. Поэтому рыбоводы в значительной мере работают интуитивно, а их продукция по себестоимости неизбежно​ проигрывает гидробионтам, выращенным в Юго-Восточной Азии.
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Рекомендации

Оптимальным уровнем производства товарной рыбопродукции в России, по мнению Макоедова, следует считать 500-600 тысяч тонн в год.
Помимо изучения вопроса о том, сколько, где и какая рыбопродукция необходима жителям России, следует убрать необоснованные препятствия для тех, кто хочет и может ловить рыбу для собственного потребления, считает ученый. "Ресурсный потенциал российского рыболовства вполне может обеспечить потребности населения в рыбной пище", - уточнил он.
Кроме того, для защиты отечественных рыбоводов необходимо упростить процедуру запуска аквакультурных проектов для желающих ими заняться, возродить практику товарного выращивания рыбы на водоемах-охладителях объектов энергетики, а также разработать и внедрить механизмы, при которых покупательный спрос населения в большей мере был бы ориентирован на продукцию отечественных рыбоводов, считает собеседник агентства.
С другой стороны, по словам ученого, необходим общий государственный подход к заботе о здоровье нации, одним из элементов которого должна стать активная широкомасштабная пропаганда потребления рыбопродукции.
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