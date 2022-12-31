https://ria.ru/20221231/ryba-1842595853.html
Ученый рассказал, сколько рыбы едят россияне и как изменился ее ассортимент
Ученый рассказал, сколько рыбы едят россияне и как изменился ее ассортимент - РИА Новости, 31.12.2022
Ученый рассказал, сколько рыбы едят россияне и как изменился ее ассортимент
Уровень потребления рыбы, которая является важнейшим продуктом для здоровья человека, на сегодняшний день ниже рекомендуемых пределов в значительной части... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T10:31
2022-12-31T10:31
2022-12-31T10:32
россия
юго-восточная азия
российская академия наук
еда
продукты
питание
кулинария
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Уровень потребления рыбы, которая является важнейшим продуктом для здоровья человека, на сегодняшний день ниже рекомендуемых пределов в значительной части регионов России. О том, почему сложилась такая ситуация, как изменился ассортимент рыбной продукции в магазинах на фоне санкций и что нужно делать, чтобы помочь рыбоводам, рассказал РИА Новости почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук, ученый Южного научного центра РАН Анатолий Макоедов. Бесспорная польза Ученый отметил, что белки потребляемых рыбопродуктов служат строительным материалом для человеческого организма. Кроме того, в рыбе содержатся витамины различных групп и важные для жизнедеятельности микроэлементы. Как результат, сбалансированное и регулярное потребление рыбопродуктов улучшает работу мозга, нормализует сон, предотвращает появление избыточного веса, положительно сказывается на функционировании щитовидной железы и иммунной системы в целом, благотворно влияет на состояние костей и суставов, кожи, волос и ногтей. Присутствие рыбы в рационе существенно снижает риски развития онкологических заболеваний, атеросклероза, анемии и болезни Альцгеймера. Ниже нормы "Современные стандарты по сбалансированному питанию рекомендуют мужчинам съедать по четыре порции рыбных продуктов в неделю, а женщинам - по две. Детям от полугода до года советуют еженедельно давать не более 85 грамм рыбы", - рассказал Макоедов. Оптимальной нормой потребления рыбы в России считается 20-22 килограмма на человека в год. "Фактическое же потребление россиян по разным оценкам находится в пределах от 14 до 22 килограмм. При этом значителен разброс показателей по регионам, и даже с учетом наиболее высоких оценок, очевидно, что до рекомендованного оптимума значительная часть населения нашей страны вряд ли дотягивает", - сказал ученый. Такая ситуация, по его мнению, сложилась ввиду сразу нескольких причин. Одна из них – скудный рыбный ассортимент в некоторых крупных городах, другая – отсутствие эффективного продвижения рыбопродукции для российских потребителей, третья – достаточно высокая цена на этот продукт. Влияние санкций По данным ученого, до недавнего времени около 70% отечественного улова рыбопромышленники вывозили за рубеж. Речь, в том числе, идет о наиболее качественной продукции из трески и минтая, а также крабах, морских гребешках, морских ежах. "После массированного введения санкций в отношении отечественных производителей в наших магазинах стало заметно больше хорошей рыбопродукции из наиболее массовых промысловых видов. Особенно следует отметить широкое появление в продаже качественного филе минтая, которое прежде с трудом доходило до отечественного потребителя", - рассказал Макоедов. Он отметил, что филе минтая - очень полезный и удобный для приготовления продукт, стоимостью в пределах 300-500 рублей за килограмм, то есть вполне доступный для основной части населения. Уровень добычи минтая, по словам ученого, достаточно стабилен, и в текущем году составит около 1,8 миллиона тонн при общей отечественной добыче водных биоресурсов на уровне около 5 миллионов тонн в год. Довольно часто на прилавках можно встретить продукцию из трески и палтусов, а на юге и в центральной части России широк ассортимент аквакультурной продукции - карпов, амуров, толстолобиков и карасей. При этом, по словам ученого, спрос населения на продукцию отечественной аквакультуры практически не изучен. Поэтому рыбоводы в значительной мере работают интуитивно, а их продукция по себестоимости неизбежно проигрывает гидробионтам, выращенным в Юго-Восточной Азии. РекомендацииОптимальным уровнем производства товарной рыбопродукции в России, по мнению Макоедова, следует считать 500-600 тысяч тонн в год. Помимо изучения вопроса о том, сколько, где и какая рыбопродукция необходима жителям России, следует убрать необоснованные препятствия для тех, кто хочет и может ловить рыбу для собственного потребления, считает ученый. "Ресурсный потенциал российского рыболовства вполне может обеспечить потребности населения в рыбной пище", - уточнил он. Кроме того, для защиты отечественных рыбоводов необходимо упростить процедуру запуска аквакультурных проектов для желающих ими заняться, возродить практику товарного выращивания рыбы на водоемах-охладителях объектов энергетики, а также разработать и внедрить механизмы, при которых покупательный спрос населения в большей мере был бы ориентирован на продукцию отечественных рыбоводов, считает собеседник агентства. С другой стороны, по словам ученого, необходим общий государственный подход к заботе о здоровье нации, одним из элементов которого должна стать активная широкомасштабная пропаганда потребления рыбопродукции.
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/krasnaya-ikra-1836438225.html
https://rsport.ria.ru/20221215/rybiy-zhir-pravila-priema-polza-i-vred-dlya-zhenschin-i-muzhchin-1838932618.html
https://ria.ru/20221101/vegany-1828162724.html
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россия, юго-восточная азия, российская академия наук, еда, продукты, питание, кулинария
Россия, Юго-Восточная Азия, Российская академия наук, Еда, Продукты, Питание, Кулинария
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Уровень потребления рыбы, которая является важнейшим продуктом для здоровья человека, на сегодняшний день ниже рекомендуемых пределов в значительной части регионов России. О том, почему сложилась такая ситуация, как изменился ассортимент рыбной продукции в магазинах на фоне санкций и что нужно делать, чтобы помочь рыбоводам, рассказал РИА Новости почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук, ученый Южного научного центра РАН Анатолий Макоедов.
Ученый отметил, что белки потребляемых рыбопродуктов служат строительным материалом для человеческого организма. Кроме того, в рыбе содержатся витамины различных групп и важные для жизнедеятельности микроэлементы.
Как результат, сбалансированное и регулярное потребление рыбопродуктов улучшает работу мозга, нормализует сон, предотвращает появление избыточного веса, положительно сказывается на функционировании щитовидной железы и иммунной системы в целом, благотворно влияет на состояние костей и суставов, кожи, волос и ногтей.
Присутствие рыбы в рационе существенно снижает риски развития онкологических заболеваний, атеросклероза, анемии и болезни Альцгеймера.
"Современные стандарты по сбалансированному питанию рекомендуют мужчинам съедать по четыре порции рыбных продуктов в неделю, а женщинам - по две. Детям от полугода до года советуют еженедельно давать не более 85 грамм рыбы", - рассказал Макоедов.
Оптимальной нормой потребления рыбы в России считается 20-22 килограмма на человека в год. "Фактическое же потребление россиян по разным оценкам находится в пределах от 14 до 22 килограмм. При этом значителен разброс показателей по регионам, и даже с учетом наиболее высоких оценок, очевидно, что до рекомендованного оптимума значительная часть населения нашей страны вряд ли дотягивает", - сказал ученый.
Такая ситуация, по его мнению, сложилась ввиду сразу нескольких причин. Одна из них – скудный рыбный ассортимент в некоторых крупных городах, другая – отсутствие эффективного продвижения рыбопродукции для российских потребителей, третья – достаточно высокая цена на этот продукт.
По данным ученого, до недавнего времени около 70% отечественного улова рыбопромышленники вывозили за рубеж. Речь, в том числе, идет о наиболее качественной продукции из трески и минтая, а также крабах, морских гребешках, морских ежах.
"После массированного введения санкций в отношении отечественных производителей в наших магазинах стало заметно больше хорошей рыбопродукции из наиболее массовых промысловых видов. Особенно следует отметить широкое появление в продаже качественного филе минтая, которое прежде с трудом доходило до отечественного потребителя", - рассказал Макоедов.
Он отметил, что филе минтая - очень полезный и удобный для приготовления продукт, стоимостью в пределах 300-500 рублей за килограмм, то есть вполне доступный для основной части населения. Уровень добычи минтая, по словам ученого, достаточно стабилен, и в текущем году составит около 1,8 миллиона тонн при общей отечественной добыче водных биоресурсов на уровне около 5 миллионов тонн в год.
Довольно часто на прилавках можно встретить продукцию из трески и палтусов, а на юге и в центральной части России широк ассортимент аквакультурной продукции - карпов, амуров, толстолобиков и карасей.
При этом, по словам ученого, спрос населения на продукцию отечественной аквакультуры практически не изучен. Поэтому рыбоводы в значительной мере работают интуитивно, а их продукция по себестоимости неизбежно проигрывает гидробионтам, выращенным в Юго-Восточной Азии
.
Оптимальным уровнем производства товарной рыбопродукции в России, по мнению Макоедова, следует считать 500-600 тысяч тонн в год.
Помимо изучения вопроса о том, сколько, где и какая рыбопродукция необходима жителям России, следует убрать необоснованные препятствия для тех, кто хочет и может ловить рыбу для собственного потребления, считает ученый. "Ресурсный потенциал российского рыболовства вполне может обеспечить потребности населения в рыбной пище", - уточнил он.
Кроме того, для защиты отечественных рыбоводов необходимо упростить процедуру запуска аквакультурных проектов для желающих ими заняться, возродить практику товарного выращивания рыбы на водоемах-охладителях объектов энергетики, а также разработать и внедрить механизмы, при которых покупательный спрос населения в большей мере был бы ориентирован на продукцию отечественных рыбоводов, считает собеседник агентства.
С другой стороны, по словам ученого, необходим общий государственный подход к заботе о здоровье нации, одним из элементов которого должна стать активная широкомасштабная пропаганда потребления рыбопродукции.