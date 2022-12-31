https://ria.ru/20221231/rossiya-1842584834.html
России не стоит уповать на дружественные страны, заявил эксперт
России не стоит уповать на дружественные страны, заявил эксперт - РИА Новости, 31.12.2022
России не стоит уповать на дружественные страны, заявил эксперт
Россия мощная, богатейшая страна, и ей совершенно не стоит так много уповать сейчас на дружественные страны, заявил РИА Новости директор Центрального... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T07:14
2022-12-31T07:14
2022-12-31T10:05
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия мощная, богатейшая страна, и ей совершенно не стоит так много уповать сейчас на дружественные страны, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. "Не надо так много уповать сегодня на дружественные страны. Что они нам помогут... Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый прежде всего думает о своих интересах. Я бы все эти страны определил скорее как не враждующие с Россией", — сказал он. "Дело в том, что в человеческом социуме, как и в отношениях между государствами, дружить предпочитают с сильными. Поэтому нам самим надо становиться сильными за счет внутренних возможностей и резервов, которые поистине необъятны", — добавил эксперт. "Повторю, у нас богатейшая страна: в недрах России вся таблица Менделеева, в стране самые большие запасы пресной воды, огромные сельхозугодия, лесные массивы… При грамотном управлении всем этим мы можем быть совершенно независимыми", — заключил он.
https://ria.ru/20221222/otmena-1840387903.html
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россия, российская академия наук
Россия, Российская академия наук
07:14 31.12.2022 (обновлено: 10:05 31.12.2022)
России не стоит уповать на дружественные страны, заявил эксперт
Директор института РАН Бахтизин: России не стоит так много уповать на дружественные страны
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия мощная, богатейшая страна, и ей совершенно не стоит так много уповать сейчас на дружественные страны, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.
"Не надо так много уповать сегодня на дружественные страны. Что они нам помогут... Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый прежде всего думает о своих интересах. Я бы все эти страны определил скорее как не враждующие с Россией", — сказал он.
"Дело в том, что в человеческом социуме, как и в отношениях между государствами, дружить предпочитают с сильными. Поэтому нам самим надо становиться сильными за счет внутренних возможностей и резервов, которые поистине необъятны", — добавил эксперт.
"Ну послушайте, если Россия без существенных последствий рассталась с более чем 300 миллиардов долларов — имею в виду замороженные Западом резервы, — то о чем тут можно говорить!" — заметил Бахтизин.
"Повторю, у нас богатейшая страна: в недрах России вся таблица Менделеева, в стране самые большие запасы пресной воды, огромные сельхозугодия, лесные массивы… При грамотном управлении всем этим мы можем быть совершенно независимыми", — заключил он.