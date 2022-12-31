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Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения в штабе Южного военного округа - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/putin-1842645017.html
Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения в штабе Южного военного округа
Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения в штабе Южного военного округа - РИА Новости, 31.12.2022
Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения в штабе Южного военного округа
Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов давали Путину пояснения во время РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:26
2022-12-31T17:21
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей шойгу
валерий герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов давали Путину пояснения во время посещения им штаба Южного военного округа. В частности, Путину рассказали, кто из военнослужащих является добровольцем. Глава государства пообщался с одним из таких бойцов — Александром, отметив, что ему рассказывали о нем и о его жене: он на фронте, а она в тылу.Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому.
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россия, владимир путин, сергей шойгу, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
16:26 31.12.2022 (обновлено: 17:21 31.12.2022)
 
Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения в штабе Южного военного округа

Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения во время посещения им штаба Южного военного округа

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов давали Путину пояснения во время посещения им штаба Южного военного округа.
В частности, Путину рассказали, кто из военнослужащих является добровольцем. Глава государства пообщался с одним из таких бойцов — Александром, отметив, что ему рассказывали о нем и о его жене: он на фронте, а она в тылу.
Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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