https://ria.ru/20221231/putin-1842645017.html

Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения в штабе Южного военного округа

Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения в штабе Южного военного округа - РИА Новости, 31.12.2022

Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения в штабе Южного военного округа

Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов давали Путину пояснения во время РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T16:26

2022-12-31T16:26

2022-12-31T17:21

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

сергей шойгу

валерий герасимов

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов давали Путину пояснения во время посещения им штаба Южного военного округа. В частности, Путину рассказали, кто из военнослужащих является добровольцем. Глава государства пообщался с одним из таких бойцов — Александром, отметив, что ему рассказывали о нем и о его жене: он на фронте, а она в тылу.Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому.

https://ria.ru/20221231/nagrada-1842642463.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, сергей шойгу, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность