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Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 31.12.2022
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Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 31.12.2022
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:55
2022-12-31T18:37
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.На этот раз глава государства выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первыми его обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.Путин назвал 2022-й годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами."Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", — сказал президент.Он подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.Западные элиты годами заверяли Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов и готовились к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а народ Украины используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил президент."Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — уверен Путин.Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, останется великой и независимой страной. "Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли", — заключил президент.Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что обращение записывалось в штабе Южного военного округа.
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владимир путин
Владимир Путин
14:55 31.12.2022 (обновлено: 18:37 31.12.2022)
 
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам в окружении военнослужащих

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
На этот раз глава государства выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первыми его обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.
Новогодняя инсталляция у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Год великого перелома, который изменил все
Путин назвал 2022-й годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами.
"Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", — сказал президент.
Он подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.
"Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками", — добавил глава государства.
Западные элиты годами заверяли Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов и готовились к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а народ Украины используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил президент.
"Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — уверен Путин.
Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, останется великой и независимой страной.
"Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли", — заключил президент.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что обращение записывалось в штабе Южного военного округа.
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 12:07Специальная военная операция на Украине
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом
 
Владимир Путин
 
 
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