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В Европе растет количество свидетелей преступлений Запада, заявил сенатор - РИА Новости, 31.12.2022
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В Европе растет количество свидетелей преступлений Запада, заявил сенатор
В Европе растет количество свидетелей преступлений Запада, заявил сенатор - РИА Новости, 31.12.2022
В Европе растет количество свидетелей преступлений Запада, заявил сенатор
Свидетелей преступления Запада против мира в Европе все больше, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:23
2022-12-31T13:23
в мире
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Свидетелей преступления Запада против мира в Европе все больше, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее. "​​Свидетелей западного преступления против мира в Европе всё больше. После заявлений соучастников международного политического мошенничества вокруг "Минских соглашений" об обеспечении мира на украинской земле экс-президента Украины П. Порошенко и бывшей канцлерши ФРГ А. Меркель президент Франции в отставке Ф. Олланд тоже заявил вчера, что "Минские соглашения" были их попыткой дать Киеву время для усиления армии (все перечисленные в 2015 лично участвовали в переговорах в Минске с Москвой по урегулированию украинской ситуации и нагло врали РФ и мировой общественности)", - написал он в своем Telegram-канале. По словам сенатора, Джо Байден, занимая тогда пост вице-президента США, лично курировал "превращение бывшей УССР в агрессивную, милитаризованную, неонацистско-русофобскую Антироссию". Как отметил Климов, участники антироссийского сговора способствовали затягиванию на восемь лет гражданской войны в Донбассе. "Теперь США с помощью Киева, Берлина, Парижа и ещё четырех десятков своих вассалов спонсирует ежедневные военные преступления, в т. ч. на российской земле. Надеюсь, данные показания пригодятся для будущего уголовного суда в отношении разжигателей кровавой бойни в Европе и создании угрозы III Мировой войны", - добавил он. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Однако и после соглашений о перемирии продолжились перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20221231/kitay-1842611967.html
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в мире, андрей климов, совет федерации рф
В мире, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
13:23 31.12.2022
 
В Европе растет количество свидетелей преступлений Запада, заявил сенатор

Сенатор Климов: в Европе количество свидетелей преступлений Запада против мира

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Свидетелей преступления Запада против мира в Европе все больше, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее.
"​​Свидетелей западного преступления против мира в Европе всё больше. После заявлений соучастников международного политического мошенничества вокруг "Минских соглашений" об обеспечении мира на украинской земле экс-президента Украины П. Порошенко и бывшей канцлерши ФРГ А. Меркель президент Франции в отставке Ф. Олланд тоже заявил вчера, что "Минские соглашения" были их попыткой дать Киеву время для усиления армии (все перечисленные в 2015 лично участвовали в переговорах в Минске с Москвой по урегулированию украинской ситуации и нагло врали РФ и мировой общественности)", - написал он в своем Telegram-канале.
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По словам сенатора, Джо Байден, занимая тогда пост вице-президента США, лично курировал "превращение бывшей УССР в агрессивную, милитаризованную, неонацистско-русофобскую Антироссию".
Как отметил Климов, участники антироссийского сговора способствовали затягиванию на восемь лет гражданской войны в Донбассе.
"Теперь США с помощью Киева, Берлина, Парижа и ещё четырех десятков своих вассалов спонсирует ежедневные военные преступления, в т. ч. на российской земле. Надеюсь, данные показания пригодятся для будущего уголовного суда в отношении разжигателей кровавой бойни в Европе и создании угрозы III Мировой войны", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Однако и после соглашений о перемирии продолжились перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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В миреАндрей КлимовСовет Федерации РФ
 
 
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