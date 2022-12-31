https://ria.ru/20221231/prestupleniya-1842616512.html

В Европе растет количество свидетелей преступлений Запада, заявил сенатор

В Европе растет количество свидетелей преступлений Запада, заявил сенатор - РИА Новости, 31.12.2022

В Европе растет количество свидетелей преступлений Запада, заявил сенатор

Свидетелей преступления Запада против мира в Европе все больше, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:23

2022-12-31T13:23

2022-12-31T13:23

в мире

андрей климов

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Свидетелей преступления Запада против мира в Европе все больше, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее. "​​Свидетелей западного преступления против мира в Европе всё больше. После заявлений соучастников международного политического мошенничества вокруг "Минских соглашений" об обеспечении мира на украинской земле экс-президента Украины П. Порошенко и бывшей канцлерши ФРГ А. Меркель президент Франции в отставке Ф. Олланд тоже заявил вчера, что "Минские соглашения" были их попыткой дать Киеву время для усиления армии (все перечисленные в 2015 лично участвовали в переговорах в Минске с Москвой по урегулированию украинской ситуации и нагло врали РФ и мировой общественности)", - написал он в своем Telegram-канале. По словам сенатора, Джо Байден, занимая тогда пост вице-президента США, лично курировал "превращение бывшей УССР в агрессивную, милитаризованную, неонацистско-русофобскую Антироссию". Как отметил Климов, участники антироссийского сговора способствовали затягиванию на восемь лет гражданской войны в Донбассе. "Теперь США с помощью Киева, Берлина, Парижа и ещё четырех десятков своих вассалов спонсирует ежедневные военные преступления, в т. ч. на российской земле. Надеюсь, данные показания пригодятся для будущего уголовного суда в отношении разжигателей кровавой бойни в Европе и создании угрозы III Мировой войны", - добавил он. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Однако и после соглашений о перемирии продолжились перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20221231/kitay-1842611967.html

https://ria.ru/20221231/konferentsiya-1842574080.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, андрей климов, совет федерации рф