https://ria.ru/20221231/pisma-1842605114.html
Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую письма от школьников
Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую письма от школьников - РИА Новости, 31.12.2022
Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую письма от школьников
Корреспонденты РИА Новости привезли российским бойцам на передовой письма с новогодними поздравлениями и словами поддержки и благодарности от школьников из... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:01
2022-12-31T12:01
2022-12-31T16:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости привезли российским бойцам на передовой письма с новогодними поздравлениями и словами поддержки и благодарности от школьников из разных регионов. Военнослужащие, ежедневно отражающие атаки украинских боевиков на Запорожском направлении, с радостью приняли новогоднюю почту."Это очень приятно. Приятно знать, что тебя поддерживают, приятно читать такие письма. Спасибо всем-всем, кто написал нам", — сказал агентству один из бойцов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/pisma-1839281639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
12:01 31.12.2022 (обновлено: 16:05 31.12.2022)
Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую письма от школьников
Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую новогодние письма от школьников