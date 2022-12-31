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Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую письма от школьников - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/pisma-1842605114.html
Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую письма от школьников
Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую письма от школьников - РИА Новости, 31.12.2022
Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую письма от школьников
Корреспонденты РИА Новости привезли российским бойцам на передовой письма с новогодними поздравлениями и словами поддержки и благодарности от школьников из... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:01
2022-12-31T16:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости привезли российским бойцам на передовой письма с новогодними поздравлениями и словами поддержки и благодарности от школьников из разных регионов. Военнослужащие, ежедневно отражающие атаки украинских боевиков на Запорожском направлении, с радостью приняли новогоднюю почту."Это очень приятно. Приятно знать, что тебя поддерживают, приятно читать такие письма. Спасибо всем-всем, кто написал нам", — сказал агентству один из бойцов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
12:01 31.12.2022 (обновлено: 16:05 31.12.2022)
 
Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую письма от школьников

Корреспонденты РИА Новости доставили на передовую новогодние письма от школьников

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий смотрит письма и рисунки детей
Военнослужащий смотрит письма и рисунки детей - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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Военнослужащий смотрит письма и рисунки детей. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости привезли российским бойцам на передовой письма с новогодними поздравлениями и словами поддержки и благодарности от школьников из разных регионов.
Военнослужащие, ежедневно отражающие атаки украинских боевиков на Запорожском направлении, с радостью приняли новогоднюю почту.
"Это очень приятно. Приятно знать, что тебя поддерживают, приятно читать такие письма. Спасибо всем-всем, кто написал нам", — сказал агентству один из бойцов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота читают письма от детей на боевых позициях на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 08:00
"Передайте маме и папе..." О чем рассказали российские солдаты в письмах
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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