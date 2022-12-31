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Под Волгоградом обломки неизвестного объекта повредили два дома - РИА Новости, 31.12.2022
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Под Волгоградом обломки неизвестного объекта повредили два дома
Под Волгоградом обломки неизвестного объекта повредили два дома - РИА Новости, 31.12.2022
Под Волгоградом обломки неизвестного объекта повредили два дома
Два частных дома повреждены при падении металлических обломков на окраине села Линево Волгоградской области, сообщил в субботу глава Жирновского района... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:59
2022-12-31T16:59
происшествия
жилье
александр шевченко
жирновский район
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 31 дек – РИА Новости. Два частных дома повреждены при падении металлических обломков на окраине села Линево Волгоградской области, сообщил в субботу глава Жирновского района Александр Шевченко на своей странице в ВКонтакте. Издание v102.ru опубликовало видео падения объекта, который попал в дом в поселке Линево Жирновского района. За кадром голос называет его ракетой и беспилотником, на кадрах виден дым от пожара на месте падения. "Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома, в результате падения никто не пострадал", - сообщил Шевченко. По его словам, на месте работают сотрудники МЧС и полиции. Ранее сообщалось, что в середине декабря металлические обломки упали в Еланском районе, а 30 декабря обломки упали в Руднянском районе области, жертв и разрушений не было.
https://ria.ru/20221229/raketa-1842306777.html
жирновский район
волгоград
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происшествия, жилье, александр шевченко, жирновский район, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Александр Шевченко, Жирновский район, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:59 31.12.2022
 
Под Волгоградом обломки неизвестного объекта повредили два дома

В селе Линево Волгоградской при падении обломков неизвестного объекта были повреждены дома

© Скриншот видео очевидцаПадение металлических обломков на окраине села Линево Волгоградской области
Падение металлических обломков на окраине села Линево Волгоградской области
© Скриншот видео очевидца
Падение металлических обломков на окраине села Линево Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 31 дек – РИА Новости. Два частных дома повреждены при падении металлических обломков на окраине села Линево Волгоградской области, сообщил в субботу глава Жирновского района Александр Шевченко на своей странице в ВКонтакте.
Издание v102.ru опубликовало видео падения объекта, который попал в дом в поселке Линево Жирновского района. За кадром голос называет его ракетой и беспилотником, на кадрах виден дым от пожара на месте падения.
"Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома, в результате падения никто не пострадал", - сообщил Шевченко.
По его словам, на месте работают сотрудники МЧС и полиции.
Ранее сообщалось, что в середине декабря металлические обломки упали в Еланском районе, а 30 декабря обломки упали в Руднянском районе области, жертв и разрушений не было.
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ПроисшествияЖильеАлександр ШевченкоЖирновский районВолгоградВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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