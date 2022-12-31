https://ria.ru/20221231/oblomki-1842648762.html

Под Волгоградом обломки неизвестного объекта повредили два дома

Под Волгоградом обломки неизвестного объекта повредили два дома - РИА Новости, 31.12.2022

Под Волгоградом обломки неизвестного объекта повредили два дома

Два частных дома повреждены при падении металлических обломков на окраине села Линево Волгоградской области, сообщил в субботу глава Жирновского района... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T16:59

2022-12-31T16:59

2022-12-31T16:59

происшествия

жилье

александр шевченко

жирновский район

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 31 дек – РИА Новости. Два частных дома повреждены при падении металлических обломков на окраине села Линево Волгоградской области, сообщил в субботу глава Жирновского района Александр Шевченко на своей странице в ВКонтакте. Издание v102.ru опубликовало видео падения объекта, который попал в дом в поселке Линево Жирновского района. За кадром голос называет его ракетой и беспилотником, на кадрах виден дым от пожара на месте падения. "Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома, в результате падения никто не пострадал", - сообщил Шевченко. По его словам, на месте работают сотрудники МЧС и полиции. Ранее сообщалось, что в середине декабря металлические обломки упали в Еланском районе, а 30 декабря обломки упали в Руднянском районе области, жертв и разрушений не было.

https://ria.ru/20221229/raketa-1842306777.html

жирновский район

волгоград

волгоградская область

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, александр шевченко, жирновский район, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)