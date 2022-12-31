Рейтинг@Mail.ru
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир - РИА Новости, 31.12.2022
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир
Стратегическое партнерство между Россией и Китаем имеет решающее значение в обеспечении мира и безопасности на евразийском континенте и может сыграть... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T10:24
2022-12-31T11:01
в мире
владимир путин
си цзиньпин
москва
россия
китай
санкции в отношении россии
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842460062_0:173:3246:1998_1920x0_80_0_0_3b2b9d8582056b184b6565aa54f253e9.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем имеет решающее значение в обеспечении мира и безопасности на евразийском континенте и может сыграть конструктивную роль в поддержании глобального миропорядка и справедливости, пишет китайская государственная газета Global Times.Как подчеркивает автор статьи, наращивание сотрудничества происходит вопреки всем стараниям Запада отдалить страны друг от друга. В пример он привел недавние переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, итоги которых, по его мнению, сигнализируют об успехах в развитии двусторонних отношений."Российско-китайские отношения вступают в новую эру. Ожидается, что в 2023 году сотрудничество между странами будет усиливаться и принесет миру больше процветания и стабильности", — отмечает обозреватель.Он обратил внимание на то, что страны развивают партнерство не только в экономической и энергетической областях, но и в сфере безопасности. Об этом говорят совместные китайско-российские военные учения, которые прошли в соответствии с планом, несмотря на "беспочвенные и иррациональные" обвинения и подозрения со стороны западных политиков.В преддверии Нового года Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Путин, со своей стороны, отметил, что значимость стратегического партнерства России и Китая как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.
https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html
https://ria.ru/20221229/amerika-1842025072.html
москва
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842460062_242:0:2906:1998_1920x0_80_0_0_e5f1ed64f2c9c9f2ffafed20ad17e684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, си цзиньпин, москва, россия, китай, санкции в отношении россии, пекин
В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Москва, Россия, Китай, Санкции в отношении России, Пекин
10:24 31.12.2022 (обновлено: 11:01 31.12.2022)
 
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир

Global Times: Путин и Си Цзиньпин совместно выступили против гегемонии Запада

© РИА Новости / Михаил КуравлевПрезидент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Михаил Куравлев
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем имеет решающее значение в обеспечении мира и безопасности на евразийском континенте и может сыграть конструктивную роль в поддержании глобального миропорядка и справедливости, пишет китайская государственная газета Global Times.

"В знак солидарности с другими народами Москва и Пекин настойчиво продвигают многополярность и большую демократизацию международных отношений, решительно выступая против попыток Вашингтона навязать всем свои идеалы и спровоцировать новую холодную войну", — говорится в публикации.

Как подчеркивает автор статьи, наращивание сотрудничества происходит вопреки всем стараниям Запада отдалить страны друг от друга. В пример он привел недавние переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, итоги которых, по его мнению, сигнализируют об успехах в развитии двусторонних отношений.
"Российско-китайские отношения вступают в новую эру. Ожидается, что в 2023 году сотрудничество между странами будет усиливаться и принесет миру больше процветания и стабильности", — отмечает обозреватель.
Девушка рисует флаг Китая на щеке молодого человека - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 08:00
Китай лишил Запад последних надежд
Он обратил внимание на то, что страны развивают партнерство не только в экономической и энергетической областях, но и в сфере безопасности. Об этом говорят совместные китайско-российские военные учения, которые прошли в соответствии с планом, несмотря на "беспочвенные и иррациональные" обвинения и подозрения со стороны западных политиков.
В преддверии Нового года Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Путин, со своей стороны, отметил, что значимость стратегического партнерства России и Китая как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 08:00
США оказались между утратой мирового лидерства и экономическим тупиком
 
В миреВладимир ПутинСи ЦзиньпинМоскваРоссияКитайСанкции в отношении РоссииПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала