https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир - РИА Новости, 31.12.2022
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир
Стратегическое партнерство между Россией и Китаем имеет решающее значение в обеспечении мира и безопасности на евразийском континенте и может сыграть... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T10:24
2022-12-31T10:24
2022-12-31T11:01
в мире
владимир путин
си цзиньпин
москва
россия
китай
санкции в отношении россии
пекин
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем имеет решающее значение в обеспечении мира и безопасности на евразийском континенте и может сыграть конструктивную роль в поддержании глобального миропорядка и справедливости, пишет китайская государственная газета Global Times.Как подчеркивает автор статьи, наращивание сотрудничества происходит вопреки всем стараниям Запада отдалить страны друг от друга. В пример он привел недавние переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, итоги которых, по его мнению, сигнализируют об успехах в развитии двусторонних отношений."Российско-китайские отношения вступают в новую эру. Ожидается, что в 2023 году сотрудничество между странами будет усиливаться и принесет миру больше процветания и стабильности", — отмечает обозреватель.Он обратил внимание на то, что страны развивают партнерство не только в экономической и энергетической областях, но и в сфере безопасности. Об этом говорят совместные китайско-российские военные учения, которые прошли в соответствии с планом, несмотря на "беспочвенные и иррациональные" обвинения и подозрения со стороны западных политиков.В преддверии Нового года Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Путин, со своей стороны, отметил, что значимость стратегического партнерства России и Китая как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.
https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, си цзиньпин, москва, россия, китай, санкции в отношении россии, пекин
В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Москва, Россия, Китай, Санкции в отношении России, Пекин
10:24 31.12.2022 (обновлено: 11:01 31.12.2022)
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир
Global Times: Путин и Си Цзиньпин совместно выступили против гегемонии Запада
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Стратегическое партнерство между Россией и Китаем имеет решающее значение в обеспечении мира и безопасности на евразийском континенте и может сыграть конструктивную роль в поддержании глобального миропорядка и справедливости, пишет китайская государственная газета Global Times
.
"В знак солидарности с другими народами Москва и Пекин настойчиво продвигают многополярность и большую демократизацию международных отношений, решительно выступая против попыток Вашингтона навязать всем свои идеалы и спровоцировать новую холодную войну", — говорится в публикации.
Как подчеркивает автор статьи, наращивание сотрудничества происходит вопреки всем стараниям Запада отдалить страны друг от друга. В пример он привел недавние переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, итоги которых, по его мнению, сигнализируют об успехах в развитии двусторонних отношений.
"Российско-китайские отношения вступают в новую эру. Ожидается, что в 2023 году сотрудничество между странами будет усиливаться и принесет миру больше процветания и стабильности", — отмечает обозреватель.
Он обратил внимание на то, что страны развивают партнерство не только в экономической и энергетической областях, но и в сфере безопасности. Об этом говорят совместные китайско-российские военные учения, которые прошли в соответствии с планом, несмотря на "беспочвенные и иррациональные" обвинения и подозрения со стороны западных политиков.
В преддверии Нового года Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Путин, со своей стороны, отметил, что значимость стратегического партнерства России и Китая как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.