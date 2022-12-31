https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир

В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир - РИА Новости, 31.12.2022

В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир

Стратегическое партнерство между Россией и Китаем имеет решающее значение в обеспечении мира и безопасности на евразийском континенте и может сыграть... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T10:24

2022-12-31T10:24

2022-12-31T11:01

в мире

владимир путин

си цзиньпин

москва

россия

китай

санкции в отношении россии

пекин

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем имеет решающее значение в обеспечении мира и безопасности на евразийском континенте и может сыграть конструктивную роль в поддержании глобального миропорядка и справедливости, пишет китайская государственная газета Global Times.Как подчеркивает автор статьи, наращивание сотрудничества происходит вопреки всем стараниям Запада отдалить страны друг от друга. В пример он привел недавние переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, итоги которых, по его мнению, сигнализируют об успехах в развитии двусторонних отношений."Российско-китайские отношения вступают в новую эру. Ожидается, что в 2023 году сотрудничество между странами будет усиливаться и принесет миру больше процветания и стабильности", — отмечает обозреватель.Он обратил внимание на то, что страны развивают партнерство не только в экономической и энергетической областях, но и в сфере безопасности. Об этом говорят совместные китайско-российские военные учения, которые прошли в соответствии с планом, несмотря на "беспочвенные и иррациональные" обвинения и подозрения со стороны западных политиков.В преддверии Нового года Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Путин, со своей стороны, отметил, что значимость стратегического партнерства России и Китая как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.

https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html

https://ria.ru/20221229/amerika-1842025072.html

москва

россия

китай

пекин

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, си цзиньпин, москва, россия, китай, санкции в отношении россии, пекин