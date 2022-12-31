https://ria.ru/20221231/matvienko-1842642997.html
Матвиенко поздравила россиян с Новым годом
Матвиенко поздравила россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022
Матвиенко поздравила россиян с Новым годом
Сплоченность и плодотворная работа позволили неизменно двигаться вперед к новым целям и достижениям, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:15
2022-12-31T16:15
2022-12-31T16:15
новый год — 2023
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сплоченность и плодотворная работа позволили неизменно двигаться вперед к новым целям и достижениям, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём поздравлении к россиянам с наступающим Новым 2023 годом. "Сплоченность и плодотворная работа позволили нам неизменно двигаться вперед, к новым целям и достижениям. За всеми большими и малыми победами стоит добросовестный труд, стремление приносить пользу Родине, ответственность за ее судьбу. Вместе мы сможем решать самые сложные задачи, противостоять любым испытаниям и вызовам", - приводятся её слова в официальном Телеграм-канале Совета Федерации. По словам спикера СФ, 2022 год был непростым, но в новом году нужно ждать позитивных перемен. "Любимый зимний праздник всегда наполнен искренними чувствами и светлыми надеждами. Отрывая последний лист календаря, мы ждем позитивных перемен и осуществления всего задуманного. Неповторимая праздничная атмосфера дарит тепло, согласие и гармонию. В эти дни мы особенно остро понимаем, как дорога нам наша семья, родные и близкие люди", - говорится в сообщении председателя Совфеда. Матвиенко пожелала россиянам, чтобы наступающий год был для всех удачным и продуктивным.
https://ria.ru/20221231/putin-1842630764.html
https://ria.ru/20221231/novyygod-1842639713.html
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общество, валентина матвиенко, совет федерации рф
Новый год — 2023, Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко поздравила россиян с Новым годом
Матвиенко: сплоченность и плодотворная работа позволили двигаться к новым целям
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Сплоченность и плодотворная работа позволили неизменно двигаться вперед к новым целям и достижениям, сообщила
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём поздравлении к россиянам с наступающим Новым 2023 годом.
"Сплоченность и плодотворная работа позволили нам неизменно двигаться вперед, к новым целям и достижениям. За всеми большими и малыми победами стоит добросовестный труд, стремление приносить пользу Родине, ответственность за ее судьбу. Вместе мы сможем решать самые сложные задачи, противостоять любым испытаниям и вызовам", - приводятся её слова в официальном Телеграм-канале Совета Федерации.
По словам спикера СФ, 2022 год был непростым, но в новом году нужно ждать позитивных перемен.
"Любимый зимний праздник всегда наполнен искренними чувствами и светлыми надеждами. Отрывая последний лист календаря, мы ждем позитивных перемен и осуществления всего задуманного. Неповторимая праздничная атмосфера дарит тепло, согласие и гармонию. В эти дни мы особенно остро понимаем, как дорога нам наша семья, родные и близкие люди", - говорится в сообщении председателя Совфеда.
Матвиенко пожелала россиянам, чтобы наступающий год был для всех удачным и продуктивным.