Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы
Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в церемонии инаугурации Лулы да Силвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 31 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоится 1 января.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. Спикер верхней палаты парламента представит Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Торжественная церемония состоится 1 января 2023 года", - сообщила пресс-служба СФ.
О визите в Бразилию Матвиенко сообщила в ходе пресс-конференции 21 января.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
При этом сам Болсонару не будет участвовать в инаугурации, сообщал ранее бразильский портал UOL. Сообщалось, что вместо того, чтобы, согласно протоколу, передать Луле да Силве знаки президентской власти во время официальной церемонии, Болсонару отправится отдыхать в США - предположительно, он проведет некоторое время в комплексе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу.
В церемонии также примут участие делегация из Китая во главе с зампредседателя КНР Ван Цишанем. Кроме того, накануне стало известно, что уходящее правительство Болсонару разрешило главе Венесуэлы Николасу Мадуро въезд в страну. Лула да Силва не раз говорил, что намерен восстановить отношения с Венесуэлой после прихода к власти. Его команда вела работу по возможному участию Мадуро в инаугурации.