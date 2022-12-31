https://ria.ru/20221231/matvienko-1842585480.html

Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы

Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы - РИА Новости, 31.12.2022

Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоится 1 РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T07:28

2022-12-31T07:28

2022-12-31T07:28

в мире

жаир болсонару

валентина матвиенко

луис инасиу лула да силва

бразилия

сша

совет федерации рф

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БРАЗИЛИА, 31 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоится 1 января. "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. Спикер верхней палаты парламента представит Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Торжественная церемония состоится 1 января 2023 года", - сообщила пресс-служба СФ. О визите в Бразилию Матвиенко сообщила в ходе пресс-конференции 21 января. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства. При этом сам Болсонару не будет участвовать в инаугурации, сообщал ранее бразильский портал UOL. Сообщалось, что вместо того, чтобы, согласно протоколу, передать Луле да Силве знаки президентской власти во время официальной церемонии, Болсонару отправится отдыхать в США - предположительно, он проведет некоторое время в комплексе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу. В церемонии также примут участие делегация из Китая во главе с зампредседателя КНР Ван Цишанем. Кроме того, накануне стало известно, что уходящее правительство Болсонару разрешило главе Венесуэлы Николасу Мадуро въезд в страну. Лула да Силва не раз говорил, что намерен восстановить отношения с Венесуэлой после прихода к власти. Его команда вела работу по возможному участию Мадуро в инаугурации.

https://ria.ru/20221230/braziliya-1842467711.html

https://ria.ru/20221228/bolsonaru-1842040093.html

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в мире, жаир болсонару, валентина матвиенко, луис инасиу лула да силва, бразилия, сша, совет федерации рф