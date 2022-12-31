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Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы - РИА Новости, 31.12.2022
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Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы
Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы - РИА Новости, 31.12.2022
Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоится 1 РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T07:28
2022-12-31T07:28
в мире
жаир болсонару
валентина матвиенко
луис инасиу лула да силва
бразилия
сша
совет федерации рф
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БРАЗИЛИА, 31 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоится 1 января. "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. Спикер верхней палаты парламента представит Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Торжественная церемония состоится 1 января 2023 года", - сообщила пресс-служба СФ. О визите в Бразилию Матвиенко сообщила в ходе пресс-конференции 21 января. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства. При этом сам Болсонару не будет участвовать в инаугурации, сообщал ранее бразильский портал UOL. Сообщалось, что вместо того, чтобы, согласно протоколу, передать Луле да Силве знаки президентской власти во время официальной церемонии, Болсонару отправится отдыхать в США - предположительно, он проведет некоторое время в комплексе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу. В церемонии также примут участие делегация из Китая во главе с зампредседателя КНР Ван Цишанем. Кроме того, накануне стало известно, что уходящее правительство Болсонару разрешило главе Венесуэлы Николасу Мадуро въезд в страну. Лула да Силва не раз говорил, что намерен восстановить отношения с Венесуэлой после прихода к власти. Его команда вела работу по возможному участию Мадуро в инаугурации.
https://ria.ru/20221230/braziliya-1842467711.html
https://ria.ru/20221228/bolsonaru-1842040093.html
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в мире, жаир болсонару, валентина матвиенко, луис инасиу лула да силва, бразилия, сша, совет федерации рф
В мире, Жаир Болсонару, Валентина Матвиенко, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, США, Совет Федерации РФ
07:28 31.12.2022
 
Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы

Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в церемонии инаугурации Лулы да Силвы

© Фото : предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 31 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоится 1 января.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. Спикер верхней палаты парламента представит Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Торжественная церемония состоится 1 января 2023 года", - сообщила пресс-служба СФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией
О визите в Бразилию Матвиенко сообщила в ходе пресс-конференции 21 января.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
При этом сам Болсонару не будет участвовать в инаугурации, сообщал ранее бразильский портал UOL. Сообщалось, что вместо того, чтобы, согласно протоколу, передать Луле да Силве знаки президентской власти во время официальной церемонии, Болсонару отправится отдыхать в США - предположительно, он проведет некоторое время в комплексе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу.
В церемонии также примут участие делегация из Китая во главе с зампредседателя КНР Ван Цишанем. Кроме того, накануне стало известно, что уходящее правительство Болсонару разрешило главе Венесуэлы Николасу Мадуро въезд в страну. Лула да Силва не раз говорил, что намерен восстановить отношения с Венесуэлой после прихода к власти. Его команда вела работу по возможному участию Мадуро в инаугурации.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 20:24
СМИ: Болсонару не будет участвовать в инаугурации нового главы Бразилии
 
В миреЖаир БолсонаруВалентина МатвиенкоЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияСШАСовет Федерации РФ
 
 
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