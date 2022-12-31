06:58 31.12.2022 (обновлено: 10:34 31.12.2022)
Илон Маск потерял больше половины своего состояния, пишут СМИ
Bloomberg: глава Tesla и Twitter Маск стал первым человеком, потерявшим $200 миллиардов
© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg.
"Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели", — говорится в публикации.
Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, пика состояние Маска достигло 4 ноября 2021 года — тогда оно оценивалось в 340 миллиардов долларов.
Акции Tesla дешевеют уже несколько месяцев. После того как бизнесмен купил Twitter, они ускорили снижение, а 27 декабря обвалились сразу на 11,4 процента. Маск в ответ на это призвал своих сотрудников "не беспокоиться о безумии на рынке" и выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире.
Tesla Motors появилась в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто (Калифорния). Помимо электромобилей, компания производит батареи и электродвигатели по собственной технологии и продает их другим автомобильным компаниям, в том числе Toyota и Daimler.
В конце октября Маск стал владельцем Twitter, потратив на это 44 миллиарда долларов. Он обещал либерализовать редакционную политику, которую много критиковали за жесткую цензуру, создать совет модерации контента и провести "амнистию" заблокированных. Падение акций Tesla связывают, в частности, с опасениями инвесторов, что Маск станет уделять соцсети больше внимания, чем производству электромобилей.
29 декабря, 11:56Маск призвал сотрудников Tesla не нервничать из-за стоимости акций