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Илон Маск потерял больше половины своего состояния, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2022
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Илон Маск потерял больше половины своего состояния, пишут СМИ
Илон Маск потерял больше половины своего состояния, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2022
Илон Маск потерял больше половины своего состояния, пишут СМИ
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T06:58
2022-12-31T10:34
технологии
илон маск
tesla motors
twitter
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg.Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, пика состояние Маска достигло 4 ноября 2021 года — тогда оно оценивалось в 340 миллиардов долларов. Акции Tesla дешевеют уже несколько месяцев. После того как бизнесмен купил Twitter, они ускорили снижение, а 27 декабря обвалились сразу на 11,4 процента. Маск в ответ на это призвал своих сотрудников "не беспокоиться о безумии на рынке" и выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире.Tesla Motors появилась в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто (Калифорния). Помимо электромобилей, компания производит батареи и электродвигатели по собственной технологии и продает их другим автомобильным компаниям, в том числе Toyota и Daimler.В конце октября Маск стал владельцем Twitter, потратив на это 44 миллиарда долларов. Он обещал либерализовать редакционную политику, которую много критиковали за жесткую цензуру, создать совет модерации контента и провести "амнистию" заблокированных. Падение акций Tesla связывают, в частности, с опасениями инвесторов, что Маск станет уделять соцсети больше внимания, чем производству электромобилей.
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технологии, илон маск, tesla motors, twitter
Технологии, Илон Маск, Tesla motors, Twitter
06:58 31.12.2022 (обновлено: 10:34 31.12.2022)
 
Илон Маск потерял больше половины своего состояния, пишут СМИ

Bloomberg: глава Tesla и Twitter Маск стал первым человеком, потерявшим $200 миллиардов

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg.

"Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели", — говорится в публикации.

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, пика состояние Маска достигло 4 ноября 2021 года — тогда оно оценивалось в 340 миллиардов долларов.
Акции Tesla дешевеют уже несколько месяцев. После того как бизнесмен купил Twitter, они ускорили снижение, а 27 декабря обвалились сразу на 11,4 процента. Маск в ответ на это призвал своих сотрудников "не беспокоиться о безумии на рынке" и выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире.
Tesla Motors появилась в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто (Калифорния). Помимо электромобилей, компания производит батареи и электродвигатели по собственной технологии и продает их другим автомобильным компаниям, в том числе Toyota и Daimler.
В конце октября Маск стал владельцем Twitter, потратив на это 44 миллиарда долларов. Он обещал либерализовать редакционную политику, которую много критиковали за жесткую цензуру, создать совет модерации контента и провести "амнистию" заблокированных. Падение акций Tesla связывают, в частности, с опасениями инвесторов, что Маск станет уделять соцсети больше внимания, чем производству электромобилей.
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