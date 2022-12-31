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Илон Маск потерял больше половины своего состояния, пишут СМИ

Илон Маск потерял больше половины своего состояния, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2022

Илон Маск потерял больше половины своего состояния, пишут СМИ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T06:58

2022-12-31T06:58

2022-12-31T10:34

технологии

илон маск

tesla motors

twitter

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg.Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, пика состояние Маска достигло 4 ноября 2021 года — тогда оно оценивалось в 340 миллиардов долларов. Акции Tesla дешевеют уже несколько месяцев. После того как бизнесмен купил Twitter, они ускорили снижение, а 27 декабря обвалились сразу на 11,4 процента. Маск в ответ на это призвал своих сотрудников "не беспокоиться о безумии на рынке" и выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире.Tesla Motors появилась в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто (Калифорния). Помимо электромобилей, компания производит батареи и электродвигатели по собственной технологии и продает их другим автомобильным компаниям, в том числе Toyota и Daimler.В конце октября Маск стал владельцем Twitter, потратив на это 44 миллиарда долларов. Он обещал либерализовать редакционную политику, которую много критиковали за жесткую цензуру, создать совет модерации контента и провести "амнистию" заблокированных. Падение акций Tesla связывают, в частности, с опасениями инвесторов, что Маск станет уделять соцсети больше внимания, чем производству электромобилей.

https://ria.ru/20221229/tesla-1842139762.html

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технологии, илон маск, tesla motors, twitter