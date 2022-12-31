https://ria.ru/20221231/kosachev-1842585997.html

Косачев прокомментировал слова Олланда о Минских соглашениях

Косачев прокомментировал слова Олланда о Минских соглашениях - РИА Новости, 31.12.2022

Косачев прокомментировал слова Олланда о Минских соглашениях

Целостность Украины для Запада — это земли, а не люди, насилие, а не переговоры, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале,... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T07:36

2022-12-31T07:36

2022-12-31T08:59

специальная военная операция на украине

в мире

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константин косачев

ангела меркель

украина

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Целостность Украины для Запада — это земли, а не люди, насилие, а не переговоры, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале, комментируя слова экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. Ранее Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее. "Признания теперь и Олланда вслед за (экс-президентом Украины Петром. — Прим. ред.) Порошенко и Меркель о том, что Минские соглашения были нужны только как выигрыш времени для накапливания военной мощи Киевом, говорят как минимум о двух вещах. Первое — для Запада целостность Украины (в отличие, скажем, от целостности Великобритании с ее Шотландией и Испании с ее Каталонией) — это именно контроль над территориями, а не общественное согласие. Это земли, а не люди. Это насилие, а не переговоры. Это оккупация части собственной страны вопреки воле части ее граждан. И все это прямо противоположно так называемым европейским ценностям, которые взорвала изнутри геополитика по-украински", — написал Косачев. Он добавил, что единственным соавтором Минских соглашений, который последовательно и честно пытался выступать их гарантом, оказалась Россия. По словам Косачева, Москва в этом встала на сторону людей, оставляя в стороне вопрос территорий, до тех пор пока "еще было возможно Минские соглашения реализовать". Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Однако и после соглашений о перемирии продолжились перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20221222/minsk-1840653211.html

https://ria.ru/20221228/merkel-1842045133.html

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