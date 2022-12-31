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Косачев прокомментировал слова Олланда о Минских соглашениях - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/kosachev-1842585997.html
Косачев прокомментировал слова Олланда о Минских соглашениях
Косачев прокомментировал слова Олланда о Минских соглашениях - РИА Новости, 31.12.2022
Косачев прокомментировал слова Олланда о Минских соглашениях
Целостность Украины для Запада — это земли, а не люди, насилие, а не переговоры, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T07:36
2022-12-31T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
киев
франсуа олланд
константин косачев
ангела меркель
украина
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Целостность Украины для Запада — это земли, а не люди, насилие, а не переговоры, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале, комментируя слова экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. Ранее Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее. "Признания теперь и Олланда вслед за (экс-президентом Украины Петром. — Прим. ред.) Порошенко и Меркель о том, что Минские соглашения были нужны только как выигрыш времени для накапливания военной мощи Киевом, говорят как минимум о двух вещах. Первое — для Запада целостность Украины (в отличие, скажем, от целостности Великобритании с ее Шотландией и Испании с ее Каталонией) — это именно контроль над территориями, а не общественное согласие. Это земли, а не люди. Это насилие, а не переговоры. Это оккупация части собственной страны вопреки воле части ее граждан. И все это прямо противоположно так называемым европейским ценностям, которые взорвала изнутри геополитика по-украински", — написал Косачев. Он добавил, что единственным соавтором Минских соглашений, который последовательно и честно пытался выступать их гарантом, оказалась Россия. По словам Косачева, Москва в этом встала на сторону людей, оставляя в стороне вопрос территорий, до тех пор пока "еще было возможно Минские соглашения реализовать". Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Однако и после соглашений о перемирии продолжились перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20221222/minsk-1840653211.html
https://ria.ru/20221228/merkel-1842045133.html
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в мире, киев, франсуа олланд, константин косачев, ангела меркель, украина, россия, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Франсуа Олланд, Константин Косачев, Ангела Меркель, Украина, Россия, Совет Федерации РФ
07:36 31.12.2022 (обновлено: 08:59 31.12.2022)
 
Косачев прокомментировал слова Олланда о Минских соглашениях

Сенатор Косачев назвал слова Меркель и Олланда о "Минске" фиксацией предательства

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Целостность Украины для Запада — это земли, а не люди, насилие, а не переговоры, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале, комментируя слова экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях.
Ранее Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее.
Нас просто водили за нос. Путин о Минских соглашениях - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 18:54Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями
"Признания теперь и Олланда вслед за (экс-президентом Украины Петром. — Прим. ред.) Порошенко и Меркель о том, что Минские соглашения были нужны только как выигрыш времени для накапливания военной мощи Киевом, говорят как минимум о двух вещах. Первое — для Запада целостность Украины (в отличие, скажем, от целостности Великобритании с ее Шотландией и Испании с ее Каталонией) — это именно контроль над территориями, а не общественное согласие. Это земли, а не люди. Это насилие, а не переговоры. Это оккупация части собственной страны вопреки воле части ее граждан. И все это прямо противоположно так называемым европейским ценностям, которые взорвала изнутри геополитика по-украински", — написал Косачев.
Он добавил, что единственным соавтором Минских соглашений, который последовательно и честно пытался выступать их гарантом, оказалась Россия. По словам Косачева, Москва в этом встала на сторону людей, оставляя в стороне вопрос территорий, до тех пор пока "еще было возможно Минские соглашения реализовать".

"Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства. Юго-Восток тогда еще Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине. Которую изначально не остановил Запад, превративший Минские соглашения в филькину грамоту", — заключил Косачев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Однако и после соглашений о перемирии продолжились перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 21:06
Лавров прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевФрансуа ОлландКонстантин КосачевАнгела МеркельУкраинаРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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