17:21 31.12.2022 (обновлено: 17:41 31.12.2022)
"Это абсурд". В Китае резко ответили на критику США в адрес России
GT: Вашингтон боится последствий сближения Москвы и Пекина
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Озабоченность Вашингтона по поводу сближения Москвы и Пекина звучит абсурдно, а комментарии американских политиков не соответствуют действительности, пишет китайская газета Global Times.
Накануне официальный представитель Госдепартамента, комментируя переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил, что США обеспокоены продолжающимся российско-китайским сближением на фоне специальной военной операции на Украине. По его словам, США и Европа предупредили Китай о возможных последствиях помощи России в спецоперации, а также содействия в обходе западных санкций.
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"Для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, однако партнерство Си Цзиньпина и Путина клеймится Белым домом как "неправильная сторона истории", что абсурдно", — говорится в статье.
По мнению автора, западные политики неверно изображают российско-китайские отношения в попытке изолировать две державы от мирового сообщества. Для Соединенных Штатов Москва и Пекин не только основные конкуренты, но и даже потенциальные противники, а углубление сотрудничества пошатнет американскую гегемонию, чего так опасается президент Джо Байден.
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В преддверии Нового года Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Путин, со своей стороны, отметил, что значимость стратегического партнерства России и Китая как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.
Россия продолжает военную специальную операцию на Украине, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Он назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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