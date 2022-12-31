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"Это абсурд". В Китае резко ответили на критику США в адрес России - РИА Новости, 31.12.2022
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"Это абсурд". В Китае резко ответили на критику США в адрес России
"Это абсурд". В Китае резко ответили на критику США в адрес России - РИА Новости, 31.12.2022
"Это абсурд". В Китае резко ответили на критику США в адрес России
Озабоченность Вашингтона по поводу сближения Москвы и Пекина звучит абсурдно, а комментарии американских политиков не соответствуют действительности, пишет... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:21
2022-12-31T17:41
в мире
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
сша
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Озабоченность Вашингтона по поводу сближения Москвы и Пекина звучит абсурдно, а комментарии американских политиков не соответствуют действительности, пишет китайская газета Global Times.Накануне официальный представитель Госдепартамента, комментируя переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил, что США обеспокоены продолжающимся российско-китайским сближением на фоне специальной военной операции на Украине. По его словам, США и Европа предупредили Китай о возможных последствиях помощи России в спецоперации, а также содействия в обходе западных санкций."Для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, однако партнерство Си Цзиньпина и Путина клеймится Белым домом как "неправильная сторона истории", что абсурдно", — говорится в статье.По мнению автора, западные политики неверно изображают российско-китайские отношения в попытке изолировать две державы от мирового сообщества. Для Соединенных Штатов Москва и Пекин не только основные конкуренты, но и даже потенциальные противники, а углубление сотрудничества пошатнет американскую гегемонию, чего так опасается президент Джо Байден.В преддверии Нового года Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Путин, со своей стороны, отметил, что значимость стратегического партнерства России и Китая как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.Россия продолжает военную специальную операцию на Украине, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Он назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html
https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, сша
В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия, США
17:21 31.12.2022 (обновлено: 17:41 31.12.2022)
 
"Это абсурд". В Китае резко ответили на критику США в адрес России

GT: Вашингтон боится последствий сближения Москвы и Пекина

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Озабоченность Вашингтона по поводу сближения Москвы и Пекина звучит абсурдно, а комментарии американских политиков не соответствуют действительности, пишет китайская газета Global Times.
Накануне официальный представитель Госдепартамента, комментируя переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил, что США обеспокоены продолжающимся российско-китайским сближением на фоне специальной военной операции на Украине. По его словам, США и Европа предупредили Китай о возможных последствиях помощи России в спецоперации, а также содействия в обходе западных санкций.
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"Для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, однако партнерство Си Цзиньпина и Путина клеймится Белым домом как "неправильная сторона истории", что абсурдно", — говорится в статье.
По мнению автора, западные политики неверно изображают российско-китайские отношения в попытке изолировать две державы от мирового сообщества. Для Соединенных Штатов Москва и Пекин не только основные конкуренты, но и даже потенциальные противники, а углубление сотрудничества пошатнет американскую гегемонию, чего так опасается президент Джо Байден.
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В преддверии Нового года Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Путин, со своей стороны, отметил, что значимость стратегического партнерства России и Китая как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.
Россия продолжает военную специальную операцию на Украине, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Он назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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