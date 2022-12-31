https://ria.ru/20221231/kitay-1842611967.html

США не удалось разрушить отношения России и Китая, заявил сенатор

США не удалось разрушить отношения России и Китая, заявил сенатор - РИА Новости, 31.12.2022

США не удалось разрушить отношения России и Китая, заявил сенатор

Россия и Китай сближаются при отдалении США, которым так и не удалось "развести" Москву и Пекин, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:01

2022-12-31T13:01

2022-12-31T13:01

в мире

россия

сша

китай

си цзиньпин

алексей пушков

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия и Китай сближаются при отдалении США, которым так и не удалось "развести" Москву и Пекин, заявил сенатор Алексей Пушков. "(Президент США Джо - ред.) Байден хотел "жесткое соперничество" с Китаем? Он его получит, причем в этом соперничестве будет участвовать и Россия, поскольку "развести" Москву и Пекин Вашингтону так и не удалось. "Большой треугольник" в лице США, России и Китая приобретает все более заостренный вид: американский угол уходит все дальше от российского и китайского, которые, при всей осторожности Китая, неуклонно сближаются", - написал он в своем Telegram-канале. По словам сенатора, именно партнерство между Россией и Китаем перерастет в стратегический альянс. "Переговоры (президента РФ Владимира - ред.) Путина с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином и его поздравление в адрес российского лидера говорят, как минимум, о том, что идея G2 - "Большой двойки", в рамках которой США и Китай договорятся о совместном управлении миром, так и осталась политилогической химерой, не имеющей отношения к реальной политике", - добавил он. Президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано накануне на сайте Кремля. В пятницу Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Китай готов работать с Россией "и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы", чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран. Он указывал, что Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики. Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным также заявил, что под их руководством еще больше проявилась особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем, отношения стали более зрелыми.

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

https://ria.ru/20221230/kitay-1842427963.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, китай, си цзиньпин, алексей пушков