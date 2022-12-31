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США не удалось разрушить отношения России и Китая, заявил сенатор - РИА Новости, 31.12.2022
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США не удалось разрушить отношения России и Китая, заявил сенатор
США не удалось разрушить отношения России и Китая, заявил сенатор - РИА Новости, 31.12.2022
США не удалось разрушить отношения России и Китая, заявил сенатор
Россия и Китай сближаются при отдалении США, которым так и не удалось "развести" Москву и Пекин, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:01
2022-12-31T13:01
в мире
россия
сша
китай
си цзиньпин
алексей пушков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия и Китай сближаются при отдалении США, которым так и не удалось "развести" Москву и Пекин, заявил сенатор Алексей Пушков. "(Президент США Джо - ред.) Байден хотел "жесткое соперничество" с Китаем? Он его получит, причем в этом соперничестве будет участвовать и Россия, поскольку "развести" Москву и Пекин Вашингтону так и не удалось. "Большой треугольник" в лице США, России и Китая приобретает все более заостренный вид: американский угол уходит все дальше от российского и китайского, которые, при всей осторожности Китая, неуклонно сближаются", - написал он в своем Telegram-канале. По словам сенатора, именно партнерство между Россией и Китаем перерастет в стратегический альянс. "Переговоры (президента РФ Владимира - ред.) Путина с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином и его поздравление в адрес российского лидера говорят, как минимум, о том, что идея G2 - "Большой двойки", в рамках которой США и Китай договорятся о совместном управлении миром, так и осталась политилогической химерой, не имеющей отношения к реальной политике", - добавил он. Президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано накануне на сайте Кремля. В пятницу Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Китай готов работать с Россией "и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы", чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран. Он указывал, что Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики. Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным также заявил, что под их руководством еще больше проявилась особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем, отношения стали более зрелыми.
https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html
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в мире, россия, сша, китай, си цзиньпин, алексей пушков
В мире, Россия, США, Китай, Си Цзиньпин, Алексей Пушков
13:01 31.12.2022
 
США не удалось разрушить отношения России и Китая, заявил сенатор

Сенатор Пушков заявил, что партнерство России и Китая перерастет в стратегический альянс

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия и Китай сближаются при отдалении США, которым так и не удалось "развести" Москву и Пекин, заявил сенатор Алексей Пушков.
"(Президент США Джо - ред.) Байден хотел "жесткое соперничество" с Китаем? Он его получит, причем в этом соперничестве будет участвовать и Россия, поскольку "развести" Москву и Пекин Вашингтону так и не удалось. "Большой треугольник" в лице США, России и Китая приобретает все более заостренный вид: американский угол уходит все дальше от российского и китайского, которые, при всей осторожности Китая, неуклонно сближаются", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 10:24
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир
По словам сенатора, именно партнерство между Россией и Китаем перерастет в стратегический альянс.
"Переговоры (президента РФ Владимира - ред.) Путина с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином и его поздравление в адрес российского лидера говорят, как минимум, о том, что идея G2 - "Большой двойки", в рамках которой США и Китай договорятся о совместном управлении миром, так и осталась политилогической химерой, не имеющей отношения к реальной политике", - добавил он.
Президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано накануне на сайте Кремля.
В пятницу Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Китай готов работать с Россией "и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы", чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран. Он указывал, что Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики. Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным также заявил, что под их руководством еще больше проявилась особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем, отношения стали более зрелыми.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 11:52
Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае
 
В миреРоссияСШАКитайСи ЦзиньпинАлексей Пушков
 
 
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