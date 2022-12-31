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Эксперт оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 31.12.2022
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Эксперт оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина
Эксперт оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 31.12.2022
Эксперт оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подвели черту под чрезвычайно сложным годом, нынешняя сложная международная... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T07:54
2022-12-31T07:54
в мире
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подвели черту под чрезвычайно сложным годом, нынешняя сложная международная обстановка делает общение лидеров двух стран еще более важным, в будущем им стоит искать еще больше общих точек соприкосновения, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. "Переговоры, которые лидеры провели в конце 2022 года, несомненно, стали особой заключительной чертой, проведенной под этим чрезвычайно тяжелым годом. Прошедший год был чрезвычайно необычным и важным для двух стран. Это время, когда страны столкнулись с сильным внутренним и внешним давлением", - сказал Цзя Минь. В такое время, считает эксперт, лидерам России и Китая, которые разделяют одинаковые политические взгляды, еще более необходимо проводить объективные, честные и глубокие переговоры, "чтобы еще лучше понимать друг друга, иметь более четкую оценку о направлении развития и стратегических инициативах друг друга, чтобы не появлялось ошибочных суждений и слепого оптимизма". В пятницу Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Китай готов работать с Россией "и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы", чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран. Он указывал, что Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики. Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным также заявил, что под их руководством еще больше проявилась особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем, отношения стали более зрелыми.
https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия
В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия
07:54 31.12.2022
 
Эксперт оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина

Цзя Минь: переговоры Путина и Си Цзиньпина подвели черту под этим сложным годом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подвели черту под чрезвычайно сложным годом, нынешняя сложная международная обстановка делает общение лидеров двух стран еще более важным, в будущем им стоит искать еще больше общих точек соприкосновения, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь.
"Переговоры, которые лидеры провели в конце 2022 года, несомненно, стали особой заключительной чертой, проведенной под этим чрезвычайно тяжелым годом. Прошедший год был чрезвычайно необычным и важным для двух стран. Это время, когда страны столкнулись с сильным внутренним и внешним давлением", - сказал Цзя Минь.
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В такое время, считает эксперт, лидерам России и Китая, которые разделяют одинаковые политические взгляды, еще более необходимо проводить объективные, честные и глубокие переговоры, "чтобы еще лучше понимать друг друга, иметь более четкую оценку о направлении развития и стратегических инициативах друг друга, чтобы не появлялось ошибочных суждений и слепого оптимизма".
"Между лидерами России и Китая действительно сложились тесные, доверительные отношения. Не стоит беспокоиться о том, что они нанесут друг другу удар в спину, как это делают некоторые западные лидеры. Они сотрудничают друг с другом в построении справедливого и разумного миропорядка. Это демонстрирует уровень стратегического сотрудничества между странами и особое взаимодоверие", - подчеркнул Цзя Минь.
В пятницу Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Китай готов работать с Россией "и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы", чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран. Он указывал, что Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики. Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным также заявил, что под их руководством еще больше проявилась особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем, отношения стали более зрелыми.
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