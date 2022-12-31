https://ria.ru/20221231/eksport-1842672547.html

Россия продлила запрет на экспорт риса

Россия продлила запрет на экспорт риса - РИА Новости, 31.12.2022

Россия продлила запрет на экспорт риса

Правительство России продлило временный запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T21:31

2022-12-31T21:31

2022-12-31T21:31

специальная военная операция на украине

экономика

россия

евразийский экономический союз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство России продлило временный запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Добавляется, что временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны Евразийского экономического союза, а также для оказания гумпомощи на основании решений правительства РФ, а также на рис, вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Также ограничения не касаются товара, перемещаемого между частями территории России через другие страны. В России с 1 июля по 31 декабря 2022 года действуют ограничения на вывоз риса и рисовой крупы, которые были введены после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей. Минсельхоз России 30 ноября предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, для обеспечения продовольственной безопасности страны, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

https://ria.ru/20221231/mestorozhdenie-1842667289.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)