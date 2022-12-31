Россия продлила запрет на экспорт риса
Правительство продлило временный запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года
Выращивание риса в Адыгее. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство России продлило временный запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее - рис) из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Добавляется, что временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны Евразийского экономического союза, а также для оказания гумпомощи на основании решений правительства РФ, а также на рис, вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Также ограничения не касаются товара, перемещаемого между частями территории России через другие страны.
В России с 1 июля по 31 декабря 2022 года действуют ограничения на вывоз риса и рисовой крупы, которые были введены после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.
Минсельхоз России 30 ноября предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, для обеспечения продовольственной безопасности страны, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.