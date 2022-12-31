Рейтинг@Mail.ru
Россия продлила запрет на экспорт риса - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/eksport-1842672547.html
Россия продлила запрет на экспорт риса
Россия продлила запрет на экспорт риса - РИА Новости, 31.12.2022
Россия продлила запрет на экспорт риса
Правительство России продлило временный запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T21:31
2022-12-31T21:31
специальная военная операция на украине
экономика
россия
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790165449_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_4cd5b535b870f87c61ceb49f5790b6a9.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство России продлило временный запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Добавляется, что временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны Евразийского экономического союза, а также для оказания гумпомощи на основании решений правительства РФ, а также на рис, вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Также ограничения не касаются товара, перемещаемого между частями территории России через другие страны. В России с 1 июля по 31 декабря 2022 года действуют ограничения на вывоз риса и рисовой крупы, которые были введены после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей. Минсельхоз России 30 ноября предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, для обеспечения продовольственной безопасности страны, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
https://ria.ru/20221231/mestorozhdenie-1842667289.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790165449_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_39594132b531eff992cd2a8787be4172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
21:31 31.12.2022
 
Россия продлила запрет на экспорт риса

Правительство продлило временный запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВыращивание риса в Адыгее
Выращивание риса в Адыгее - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Выращивание риса в Адыгее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство России продлило временный запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее - рис) из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Добавляется, что временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны Евразийского экономического союза, а также для оказания гумпомощи на основании решений правительства РФ, а также на рис, вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Также ограничения не касаются товара, перемещаемого между частями территории России через другие страны.
В России с 1 июля по 31 декабря 2022 года действуют ограничения на вывоз риса и рисовой крупы, которые были введены после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.
Минсельхоз России 30 ноября предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, для обеспечения продовольственной безопасности страны, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
Участок ачимовских залежей Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 20:31
Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала