Давление на Россию и Китай осложняет мировые кризисы, считает эксперт
Эксперт Цзя Минь: внешнее давление на Россию и КНР усложняет решение мировых кризисов
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая, которое могло бы помочь смягчить украинский кризис, стало объектом внешнего давления, это мешает наладить ухудшающуюся обстановку в мире, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь.
"Что касается российско-украинского конфликта, который находится в фокусе международного внимания, китайская сторона много раз выражала желание продвигать перемирие и переговоры, создавать условия для этого", - сказал Цзя Минь.
Он отметил, что Китай приложит все усилия, однако сложные внешние обстоятельства сделают очень сложным достижение результата.
"Тесное взаимодействие Китая и России, которое может помочь смягчению геополитического конфликта между Россией и Украиной, по-прежнему является объектом внешнего давления и ограничений. Это мешает справляться с ухудшающейся международной обстановкой", - считает эксперт.
По мнению Цзя Миня, будучи двумя крупными ответственными державами, стороны должны искать больше точек соприкосновения, "сделать Москву и Пекин площадками по решению глобальных кризисов".
В пятницу Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Китай готов работать с Россией "и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы", чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран. Он указывал, что Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики. Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным также заявил, что под их руководством еще больше проявилась особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем, отношения стали более зрелыми.