Рейтинг@Mail.ru
Давление на Россию и Китай осложняет мировые кризисы, считает эксперт - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/davlenie-1842588037.html
Давление на Россию и Китай осложняет мировые кризисы, считает эксперт
Давление на Россию и Китай осложняет мировые кризисы, считает эксперт - РИА Новости, 31.12.2022
Давление на Россию и Китай осложняет мировые кризисы, считает эксперт
Взаимодействие России и Китая, которое могло бы помочь смягчить украинский кризис, стало объектом внешнего давления, это мешает наладить ухудшающуюся обстановку РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T08:21
2022-12-31T08:21
в мире
си цзиньпин
китай
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая, которое могло бы помочь смягчить украинский кризис, стало объектом внешнего давления, это мешает наладить ухудшающуюся обстановку в мире, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. "Что касается российско-украинского конфликта, который находится в фокусе международного внимания, китайская сторона много раз выражала желание продвигать перемирие и переговоры, создавать условия для этого", - сказал Цзя Минь. Он отметил, что Китай приложит все усилия, однако сложные внешние обстоятельства сделают очень сложным достижение результата. "Тесное взаимодействие Китая и России, которое может помочь смягчению геополитического конфликта между Россией и Украиной, по-прежнему является объектом внешнего давления и ограничений. Это мешает справляться с ухудшающейся международной обстановкой", - считает эксперт. По мнению Цзя Миня, будучи двумя крупными ответственными державами, стороны должны искать больше точек соприкосновения, "сделать Москву и Пекин площадками по решению глобальных кризисов". В пятницу Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Китай готов работать с Россией "и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы", чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран. Он указывал, что Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики. Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным также заявил, что под их руководством еще больше проявилась особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем, отношения стали более зрелыми.
https://ria.ru/20221230/kitay-1842471204.html
https://ria.ru/20221230/kitay-1842388006.html
китай
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, китай, украина, россия
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Украина, Россия
08:21 31.12.2022
 
Давление на Россию и Китай осложняет мировые кризисы, считает эксперт

Эксперт Цзя Минь: внешнее давление на Россию и КНР усложняет решение мировых кризисов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая, которое могло бы помочь смягчить украинский кризис, стало объектом внешнего давления, это мешает наладить ухудшающуюся обстановку в мире, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь.
"Что касается российско-украинского конфликта, который находится в фокусе международного внимания, китайская сторона много раз выражала желание продвигать перемирие и переговоры, создавать условия для этого", - сказал Цзя Минь.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 14:29
Китай готов работать с Россией для защиты суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Он отметил, что Китай приложит все усилия, однако сложные внешние обстоятельства сделают очень сложным достижение результата.
"Тесное взаимодействие Китая и России, которое может помочь смягчению геополитического конфликта между Россией и Украиной, по-прежнему является объектом внешнего давления и ограничений. Это мешает справляться с ухудшающейся международной обстановкой", - считает эксперт.
По мнению Цзя Миня, будучи двумя крупными ответственными державами, стороны должны искать больше точек соприкосновения, "сделать Москву и Пекин площадками по решению глобальных кризисов".
В пятницу Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Китай готов работать с Россией "и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы", чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран. Он указывал, что Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики. Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным также заявил, что под их руководством еще больше проявилась особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем, отношения стали более зрелыми.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 08:22Новый год — 2023
Главные события в Китае 2022 года: Олимпиада, тайваньский кризис, съезд КПК
 
В миреСи ЦзиньпинКитайУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала