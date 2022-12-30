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Что изменится в России с 1 января 2023 года - РИА Новости, 30.12.2022
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Что изменится в России с 1 января 2023 года
Что изменится в России с 1 января 2023 года - РИА Новости, 30.12.2022
Что изменится в России с 1 января 2023 года
Повышение пенсий и минимального размера оплаты труда, универсальное детское пособие, новые доплаты медикам, продление льготных кредитных программ, единый... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:30
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инфографика
общество
россия
здоровье
транспорт
автомобили
социальная политика
детские пособия
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Повышение пенсий и минимального размера оплаты труда, универсальное детское пособие, новые доплаты медикам, продление льготных кредитных программ, единый налоговый платеж, субсидии для фермеров, увеличение срока оплаты штрафов, ОМС для иностранцев. Мы собрали в инфографике Ria.ru самые важные изменения, которые ждут граждан в 2023 году.
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общество, россия, здоровье, транспорт, автомобили, социальная политика, детские пособия, пенсии, мрот, ипотека, работа, льготы, налоги, штрафы, омс, инфографика
Инфографика, Общество, Россия, Здоровье, Транспорт, Автомобили, Социальная политика, Детские пособия, Пенсии, МРОТ, Ипотека, Работа, Льготы, Налоги, Штрафы, ОМС
19:30 30.12.2022 (обновлено: 20:40 30.12.2022)
 

Что изменится в России с 1 января 2023 года

Читать ria.ru в
Повышение пенсий и минимального размера оплаты труда, универсальное детское пособие, новые доплаты медикам, продление льготных кредитных программ, единый налоговый платеж, субсидии для фермеров, увеличение срока оплаты штрафов, ОМС для иностранцев. Мы собрали в инфографике Ria.ru самые важные изменения, которые ждут граждан в 2023 году.
 
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