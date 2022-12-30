https://ria.ru/20221230/zakon-1842540221.html

Что изменится в России с 1 января 2023 года

Что изменится в России с 1 января 2023 года - РИА Новости, 30.12.2022

Что изменится в России с 1 января 2023 года

Повышение пенсий и минимального размера оплаты труда, универсальное детское пособие, новые доплаты медикам, продление льготных кредитных программ, единый... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:30

2022-12-30T19:30

2022-12-30T20:40

инфографика

общество

россия

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социальная политика

детские пособия

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Повышение пенсий и минимального размера оплаты труда, универсальное детское пособие, новые доплаты медикам, продление льготных кредитных программ, единый налоговый платеж, субсидии для фермеров, увеличение срока оплаты штрафов, ОМС для иностранцев. Мы собрали в инфографике Ria.ru самые важные изменения, которые ждут граждан в 2023 году.

россия

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

общество, россия, здоровье, транспорт, автомобили, социальная политика, детские пособия, пенсии, мрот, ипотека, работа, льготы, налоги, штрафы, омс, инфографика