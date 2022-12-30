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Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.12.2022
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Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.12.2022
Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, сообщили о взрывах рядом со станцией, говорится на сайте... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:15
2022-12-30T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская аэс
сергей шойгу
европа
энергодар
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ВЕНА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, сообщили о взрывах рядом со станцией, говорится на сайте агентства.В агентстве также добавили, что с прошлого месяца они не фиксировали обстрелов самой площадки АЭС.При этом в МАГАТЭ сообщили, что вчера вечером пришлось отключить резервную линию электропередачи в станции, так как ее повредил артудар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20221230/zaes-1842485224.html
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в мире, магатэ, запорожская аэс, сергей шойгу, европа, энергодар, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу, Европа, Энергодар, Россия
19:15 30.12.2022 (обновлено: 20:32 30.12.2022)
 
Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ заявили, что в пятницу слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, сообщили о взрывах рядом со станцией, говорится на сайте агентства.

"Эксперты МАГАТЭ сообщили, что сегодня они слышали звуки громких взрывов, которые, по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр", — указано в материале.

В агентстве также добавили, что с прошлого месяца они не фиксировали обстрелов самой площадки АЭС.
При этом в МАГАТЭ сообщили, что вчера вечером пришлось отключить резервную линию электропередачи в станции, так как ее повредил артудар.
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При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.
В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
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