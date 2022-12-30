https://ria.ru/20221230/vzryvy-1842546288.html

Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.12.2022

Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, сообщили о взрывах рядом со станцией, говорится на сайте... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:15

2022-12-30T19:15

2022-12-30T20:32

специальная военная операция на украине

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ВЕНА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, сообщили о взрывах рядом со станцией, говорится на сайте агентства.В агентстве также добавили, что с прошлого месяца они не фиксировали обстрелов самой площадки АЭС.При этом в МАГАТЭ сообщили, что вчера вечером пришлось отключить резервную линию электропередачи в станции, так как ее повредил артудар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20221230/zaes-1842485224.html

https://ria.ru/20221222/magate-1840479674.html

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