https://ria.ru/20221230/vts-1842429144.html
Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере
Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере - РИА Новости, 30.12.2022
Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере
Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере, это способствует обеспечению безопасности обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:54
2022-12-30T11:54
2022-12-30T13:45
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере, это способствует обеспечению безопасности обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином, которые проходят в формате видеосвязи."Конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между ВС России и Китая", - сказал Путин.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
11:54 30.12.2022 (обновлено: 13:45 30.12.2022)
Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере
Путин: сотрудничество с Китаем в военной сфере способствует безопасности обеих стран