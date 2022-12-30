https://ria.ru/20221230/vts-1842429144.html

Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере

Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере - РИА Новости, 30.12.2022

Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере

Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере, это способствует обеспечению безопасности обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:54

2022-12-30T11:54

2022-12-30T13:45

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере, это способствует обеспечению безопасности обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином, которые проходят в формате видеосвязи."Конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между ВС России и Китая", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221230/kitay-1842388006.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин