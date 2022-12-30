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Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере - РИА Новости, 30.12.2022
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Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере
Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере - РИА Новости, 30.12.2022
Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере
Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере, это способствует обеспечению безопасности обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:54
2022-12-30T13:45
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере, это способствует обеспечению безопасности обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином, которые проходят в формате видеосвязи."Конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между ВС России и Китая", - сказал Путин.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
11:54 30.12.2022 (обновлено: 13:45 30.12.2022)
 
Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере

Путин: сотрудничество с Китаем в военной сфере способствует безопасности обеих стран

© РИА Новости / Михаил КуравлевПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Михаил Куравлев
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере, это способствует обеспечению безопасности обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином, которые проходят в формате видеосвязи.
"Конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между ВС России и Китая", - сказал Путин.
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