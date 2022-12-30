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Протоиерей Вигилянский: близость идеологии СССР к христианству – миф

Протоиерей Вигилянский: близость идеологии СССР к христианству – миф - РИА Новости, 30.12.2022

Протоиерей Вигилянский: близость идеологии СССР к христианству – миф

Отношения Церкви и образовавшегося 100 лет назад СССР складывались драматично, однако ценности и этику советской эпохи сейчас нередко сравнивают с... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:00

2022-12-30T08:00

2022-12-30T12:31

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Отношения Церкви и образовавшегося 100 лет назад СССР складывались драматично, однако ценности и этику советской эпохи сейчас нередко сравнивают с христианскими. Почему Союзу с его высокими целями, идеологией нестяжательства и беззаветного служения родине все же не удалось построить рай на Земле, чем актуальны уроки того времени, как Церковь относится к патриотизму и космополитизму, что испытывала в оттепель и перестройку, не повторяет ли ошибок предреволюционных лет, раз встречает обвинения в использовании предметов роскоши и сближении с государством – на эти и другие вопросы в интервью РИА Новости ответил настоятель Татианинского храма при МГУ, возглавлявший ранее пресс-службу патриарха Алексия II, а затем патриарха Кирилла, известный церковный публицист, несколько поколений семьи которого в советские годы подверглись репрессиям, протоиерей Владимир Вигилянский. Беседовала Ольга Липич.– Отец Владимир, чем сегодня актуален СССР и его уроки для нас?– Есть известное стихотворение А.С. Пушкина, написанное им в Болдино в 1830 году. Оно начинается так:Два чувства дивно близки нам,В них обретает сердце пищу:Любовь к родному пепелищу,Любовь к отеческим гробам.Интерес к своему родословию постоянно сопровождал творчество поэта – семейная история у него постоянно сливалась с большой историей отечества. С этой точки зрения, на мой взгляд, и следует изучать и знать историю СССР, в которой, помимо великих побед и подвигов, научных открытий и гениальных культурных шедевров, были и глобальные "пепелища", и миллионы "отеческих гробов".– Во времена СССР вместо капиталистического стремления к материальному обогащению и потребительству в массы настойчиво внедрялись ценности справедливости, равенства, нестяжательства, служения ближнему – по сути христианские. Почему же советским людям не удалось построить рай на Земле?– Построение рая на Земле – это одна из самых распространенных утопий. Рай – место, где нет зла. Для того, чтобы понять, что в человеческом сообществе рай невозможен, нужно честно посмотреть в себя, в свою душу.Да, конечно, та или иная идеология, а также те или иные ценностные ориентиры способны повлиять на моральное состояние общества, но миф о том, что этика коммунистической идеологии близка к христианству, останется мифом.– Относите ли к плюсам СССР бесплатные медицину и образование, победу над фашизмом и нацизмом, вообще культивирование беззаветного служения родине?– Пожалуй, здесь перечислены самые важные положительные стороны нашего советского бытия, однако найдутся специалисты, которые найдут те же самые плюсы в других государствах.– Не противоречил ли советский патриотизм, доходивший до неприятия иностранцев и постоянного поиска "врагов народа", наднациональному характеру христианства? Как Православная церковь относится к космополитизму, и отличается ли ее взгляд от позиций других христианских конфессий?– Патриотизм никак не связан с ксенофобией и национализмом. Мало того, неприятие всего иностранного дискредитирует любое патриотическое чувство. Христианский патриотизм – это одно из воплощений заповеди любви к ближнему.Вопрос о космополитизме сложный. В духовном плане истинное Отечество христианина — это Царство Небесное (кто-то, возможно, назовет это "духовным космополитизмом"). Но христианин в земной жизни связан с историей своей нации, народом, земным отечеством, со своим родом, семьей, друзьями, коллегами по профессии, соседями. Любовь к земному отечеству – это естественное и благородное чувство для христианина, которое противоречит космополитизму.Из церковной истории мы знаем о святых воинах, защищавших свое государство. Помним о том, что преподобный Сергий Радонежский благословил святого князя Дмитрия Донского на бой с Мамаем. Во время ВОВ большая часть русских эмигрантов, пострадавших от большевиков, изгнанных из своего государства, радовались победам Красной армии над фашистами. Назову такие разные и неожиданные имена: Иван Бунин, Сергей Рахманинов, Антон Деникин, Александр Керенский, Павел Милюков.– Поколения советских граждан 60-80-х годов по воспоминаниям, книгам и кино представляются самыми идеалистичным, чистыми, разделяете ли вы это мнение? Почему идеалистичность была утрачена, хороша ли она, и если да, то что сегодня нужно, чтобы ее вернуть, как веру в светлое будущее?– Открою вам "секрет". В разных частях света, во все времена рождались люди, которые любили своих родителей, заботились о ближних, влюблялись, учились, дружили со своими сверстниками, совершали бескорыстные поступки, жертвовали собой, увлекались поэзией и музыкой, возделывали землю независимо от исторических катаклизмов, независимо от праведных или неправедных властей. В эти же времена жили другие люди, исполненные ужасными страстями, жаждой власти, тщеславные и завистливые, мстительные и кровожадные, жадные и немилосердные.Любые обобщения, связанные с этими категориями людей будут неправдой об этом времени и об этих народах.– Как стали возможны такие масштабы репрессий против инакомыслящих, в том числе верующих, какие были в СССР? Что необходимо для предотвращения повторения подобных явлений?– История ХХ века Российской империи и СССР – это больше, чем трагедия. Смута, революции, войны принесли неисчислимые страдания нашему народу. Одна только гражданская война унесла из жизни более 10 миллионов человек, 20 миллионов эмигрировали.Репрессии сталинской эпохи были не просто против врагов новой власти – помещиков, дворян, военнослужащих, буржуазии, монархистов, белогвардейцев, – но и против крестьянства, духовенства, интеллигенции, чиновничества, инакомыслящих. Расправу над ними можно охарактеризовать как классовый геноцид.Президент Путин, размышляя об этой эпохе, сказал в 2007 году на Бутовском полигоне: "Это наиболее эффективные люди. Это цвет нации. И, конечно, мы долгие годы до сих пор ощущаем эту трагедию на себе. Многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось".– Коснулись ли репрессии во времена СССР вашей семьи, за что?– Был репрессирован мой отец в 1934 году. Дед по материнской линии сначала вместе с семьей был выслан из Ленинграда после убийства Кирова, а потом был расстрелян в 1938 году – он был инженером на строительстве Минского шоссе. Прадед в 1918 году после полугодового тюремного заключения в ЧК был изгнан из России. Я родился в ссылке. Мама – она была писательницей – попала в черный список за неизданный в СССР роман, вышедший за рубежом в 1978 году. Меня выгнали из Педагогического института за подпольный самиздатский журнал.– Какие еще минусы СССР вы бы выделили?– Призываю всех изучать нашу историю. Особенно горько осознавать, что наши власти на протяжении десятилетий использовали в борьбе с политическими врагами заложничество, пытки, внесудебные расправы, рабский труд в лагерях. Доносительство превратилось в обыденность нашей жизни. Излишняя политизация и идеологические догматы пронизывали все сферы жизни, даже академические направления науки. Некоторые репрессии в СССР несли характер коллективной ответственности, когда проступки или преступления, совершенные конкретными людьми, распространялись на целый коллектив, профессию или даже нацию.Все это рождало атмосферу страха, недоверие к властным институтам. А главное следствие – ложь.– Было ли что-то в деятельности Русской православной церкви в предреволюционные годы, что поспособствовало революции и гражданской войне? Почему люди в конце XIX – начале XX века так ополчились на Церковь?– Все наше общество было повинно в гражданском противостоянии, приведшем к революциям и внутриусобной войне.Однако я считаю мифом то, что антицерковное движение было настолько всеобщим, как его принято считать. Перепись населения в январе 1937 года опровергает этот миф. Несмотря на гонения, преследования всех конфессий, закрытие храмов, почти 57% жителей Советского Союза назвали себя верующими. Более 42% населения назвали себя православными, еще 13% – мусульманами, иудеями, представителями разных, в том числе христианских, конфессий. Среди верующих были и сектанты. В ходе переписи священнослужителями себя назвали 39 тысяч человек.На донесение Ежова о результатах переписи Сталин написал резолюцию: "Надо бы поприжать господ церковников". В ответ Ежов направил Сталину материал о ходе репрессий в отношении "церковников" на местах. По данным Ежова, за август-ноябрь 1937-го года было арестовано 31 359 "церковников" и сектантов. Из них митрополитов и епископов 166, "попов" – 9 116, монахов – 2 173, "церковно-сектантского кулацкого актива" – 19 904. Из их числа приговорено к расстрелу 13 671 человек, в том числе 81 епископ, 4 629 священников, 934 монаха, семь тысяч "сектантско-кулацкого актива". В своих комментариях к этим цифрам Ежов отмечает: "…в результате наших оперативных мероприятий почти полностью ликвидирован епископат православной церкви, что в значительной мере ослабило и дезорганизовало церковь".– Не повторяются ли сейчас ошибки прошлого, ведь Церковь в обществе нередко обвиняют в сильном сближении с государством, использовании отдельными представителями духовенства предметов роскоши, противостоянии определенным явлениям культуры, нетерпимости к представителям ЛГБТ и так далее?– Каждое из этих обвинений требует развернутого комментария. Отвечу кратко: все они сильно преувеличены. Никаких доктринальных документов относительно "сближения", "противостояния" и "нетерпимости" вообще нет, а высказывания отдельных представителей церкви не выходят за рамки свободы слова и проявлений гражданского общества.Что же касается использования предметов роскоши, то это все весьма относительно. Никакое имущество не является личным имуществом Патриарха и архиереев. Не слышал, чтобы приобретения имущества другими священнослужителями было бы предметом расследования правоохранительных органов.– Как Церковь жила в оттепель? Повлияла ли Церковь на события перестройки, поддерживала ли их, как относилась к развалу СССР?– Интересно, что во времена оттепели в хрущевские времена, интеллигенция вообще не заметила всплеска репрессий в отношении духовенства. Сотни священнослужителей были посажены в тюрьмы и лагеря по экономическим преступлениям – сейчас опубликованы некоторые документы, доказывающие антирелигиозный характер этих репрессий.В годы перестройки Горбачев, называвший себя атеистом, сделал шаг, который от него никто не ожидал – он инициировал ликвидацию Совета по делам религии, который официально завершил свою деятельность уже при Ельцине. По свидетельству историков, Русская православная церковь никогда не обладала такой независимостью, какую она получила 1 декабря 1991 года.Распад СССР не отразился на деятельности Церкви – границы новых государств не затронули границы Церкви. Русская православная Церковь Московского патриархата продолжала действовать в бывших республиках СССР.– Хотели бы вы возвращения чего бы то ни было из времен СССР?– В СССР прошло мое детство, юность, становление как искусствоведа и литературного критика, женитьба, рождение моих троих детей, крещение и воцерковление, обретение моих жизненных учителей и близких друзей. С этими событиями связано много счастливых и насыщенных смыслами дней, о которых я вспоминаю с благодарностью Богу и людям, которые меня окружали.Однако, я считаю, СССР распался по объективным причинам, виной тому была лживая, неповоротливая и далекая от народа КПСС. Выходцы из этой партии – вожди Горбачев и Ельцин со своим окружением – ничего не сделали для того, чтобы создать в период распада подушку безопасности для новой России и русских людей, оставшихся за пределами родины.И кстати, стихотворение Пушкина, цитируемое мною в начале, имеет продолжение, которое дает ключ к пониманию того, куда нам двигаться:На них основано от века,По воле Бога самого,Самостоянье человека —Залог величия его.Животворящая святыня!Земля была без них мертва;Без них наш тесный мир — пустыня,Душа — алтарь без божества.

https://ria.ru/20220320/khramy-1778905185.html

https://ria.ru/20221127/posty-1834315765.html

https://ria.ru/20221124/vzaimodeystvie-1833927179.html

https://ria.ru/20221107/kalendar-1829707498.html

https://ria.ru/20221211/sssr-1834697816.html

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - религия и мировоззрение, владимир вигилянский, россия, русская православная церковь, московский патриархат