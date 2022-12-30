https://ria.ru/20221230/ukraina-1842433360.html

Американский полковник предсказал реакцию США на поражение ВСУ

Американский полковник предсказал реакцию США на поражение ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022

Американский полковник предсказал реакцию США на поражение ВСУ

Передача ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Вашингтон в глазах украинцев после поражения армии, заявил... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:06

2022-12-30T12:06

2022-12-30T17:21

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

вашингтон (штат)

сша

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841172304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04acd7a68aedb4242a336e2ff42468b9.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Передача ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Вашингтон в глазах украинцев после поражения армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.Кроме этого, Макгрегор назвал всю политику Штатов в отношении Украины полнейшим безумием, потому что "у этого никогда не было шансов на успех"."Они врали нам обо всем с самого начала. Это трагическая ситуация, поскольку умирают тысячи украинцев", — резюмировал полковник.Несколькими днями ранее Макгрегор оценил число общих потерь ВСУ в 150 тысяч военных, из которых 35 тысяч числятся пропавшими без вести.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более 100 тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842401058.html

https://ria.ru/20221230/nato-1842409070.html

вашингтон (штат)

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), вашингтон (штат), сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), россия