Рейтинг@Mail.ru
Американский полковник предсказал реакцию США на поражение ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842433360.html
Американский полковник предсказал реакцию США на поражение ВСУ
Американский полковник предсказал реакцию США на поражение ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022
Американский полковник предсказал реакцию США на поражение ВСУ
Передача ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Вашингтон в глазах украинцев после поражения армии, заявил... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:06
2022-12-30T17:21
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
вашингтон (штат)
сша
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841172304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04acd7a68aedb4242a336e2ff42468b9.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Передача ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Вашингтон в глазах украинцев после поражения армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.Кроме этого, Макгрегор назвал всю политику Штатов в отношении Украины полнейшим безумием, потому что "у этого никогда не было шансов на успех"."Они врали нам обо всем с самого начала. Это трагическая ситуация, поскольку умирают тысячи украинцев", — резюмировал полковник.Несколькими днями ранее Макгрегор оценил число общих потерь ВСУ в 150 тысяч военных, из которых 35 тысяч числятся пропавшими без вести.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более 100 тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842401058.html
https://ria.ru/20221230/nato-1842409070.html
вашингтон (штат)
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841172304_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39b550b53abf68e5c3230f735c5b703c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), вашингтон (штат), сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), россия
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Вашингтон (штат), США, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Россия
12:06 30.12.2022 (обновлено: 17:21 30.12.2022)
 
Американский полковник предсказал реакцию США на поражение ВСУ

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор назвал передачу Patriot оправданием при провале ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Передача ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Вашингтон в глазах украинцев после поражения армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

"Я начинаю думать, что поставки Patriot — определенный жест от США. Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: "Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось", — уточнил он.

Кроме этого, Макгрегор назвал всю политику Штатов в отношении Украины полнейшим безумием, потому что "у этого никогда не было шансов на успех".
"Они врали нам обо всем с самого начала. Это трагическая ситуация, поскольку умирают тысячи украинцев", — резюмировал полковник.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 10:08
TAC: у Киева появился новый покровитель на Западе
Несколькими днями ранее Макгрегор оценил число общих потерь ВСУ в 150 тысяч военных, из которых 35 тысяч числятся пропавшими без вести.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более 100 тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 10:48
Генсек НАТО назвал кратчайший путь к миру на Украине
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Вашингтон (штат)СШАУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала