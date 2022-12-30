12:06 30.12.2022 (обновлено: 17:21 30.12.2022)
Американский полковник предсказал реакцию США на поражение ВСУ
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор назвал передачу Patriot оправданием при провале ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Передача ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Вашингтон в глазах украинцев после поражения армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.
"Я начинаю думать, что поставки Patriot — определенный жест от США. Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: "Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось", — уточнил он.
Кроме этого, Макгрегор назвал всю политику Штатов в отношении Украины полнейшим безумием, потому что "у этого никогда не было шансов на успех".
"Они врали нам обо всем с самого начала. Это трагическая ситуация, поскольку умирают тысячи украинцев", — резюмировал полковник.
Несколькими днями ранее Макгрегор оценил число общих потерь ВСУ в 150 тысяч военных, из которых 35 тысяч числятся пропавшими без вести.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более 100 тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.