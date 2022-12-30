https://ria.ru/20221230/ukraina-1842401058.html

TAC: у Киева появился новый покровитель на Западе

TAC: у Киева появился новый покровитель на Западе - РИА Новости, 30.12.2022

TAC: у Киева появился новый покровитель на Западе

Международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, но РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:08

2022-12-30T10:08

2022-12-30T10:33

в мире

джо байден

украина

вашингтон (штат)

киев

вооруженные силы украины

blackrock

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_436c9279612a2d05313623f9a063df75.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, но за ее услуги будут платить простые американцы, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.Стороны заключили меморандум о взаимопонимании, по которому BlackRock будет консультировать Министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны, уточнил Девлин.На прошлой неделе президент Владимир Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с американским коллегой Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили новой пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221229/azarov-1842354206.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

украина

вашингтон (штат)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, украина, вашингтон (штат), киев, вооруженные силы украины, blackrock, воздушно-космические силы россии