TAC: у Киева появился новый покровитель на Западе

10:08 30.12.2022 (обновлено: 10:33 30.12.2022)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, но за ее услуги будут платить простые американцы, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.
"Все это бесит. С уверенностью можно сказать, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по этой дорожной карте реконструкции. И кто же расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке, а война — это дорогое мероприятие. Конечно же, Вашингтон, но на деньгами американских налогоплательщиков", — возмутился автор материала.
Стороны заключили меморандум о взаимопонимании, по которому BlackRock будет консультировать Министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны, уточнил Девлин.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с американским коллегой Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили новой пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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