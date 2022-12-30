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TAC: у Киева появился новый покровитель на Западе - РИА Новости, 30.12.2022
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TAC: у Киева появился новый покровитель на Западе
TAC: у Киева появился новый покровитель на Западе - РИА Новости, 30.12.2022
TAC: у Киева появился новый покровитель на Западе
Международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, но РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:08
2022-12-30T10:33
в мире
джо байден
украина
вашингтон (штат)
киев
вооруженные силы украины
blackrock
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, но за ее услуги будут платить простые американцы, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.Стороны заключили меморандум о взаимопонимании, по которому BlackRock будет консультировать Министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны, уточнил Девлин.На прошлой неделе президент Владимир Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с американским коллегой Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили новой пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221229/azarov-1842354206.html
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украина
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в мире, джо байден, украина, вашингтон (штат), киев, вооруженные силы украины, blackrock, воздушно-космические силы россии
В мире, Джо Байден, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Вооруженные силы Украины, BlackRock, Воздушно-космические силы России
10:08 30.12.2022 (обновлено: 10:33 30.12.2022)
 
TAC: у Киева появился новый покровитель на Западе

TAC: президент Украины Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, но за ее услуги будут платить простые американцы, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

"Все это бесит. С уверенностью можно сказать, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по этой дорожной карте реконструкции. И кто же расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке, а война — это дорогое мероприятие. Конечно же, Вашингтон, но на деньгами американских налогоплательщиков", — возмутился автор материала.

Стороны заключили меморандум о взаимопонимании, по которому BlackRock будет консультировать Министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны, уточнил Девлин.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с американским коллегой Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили новой пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
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С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреДжо БайденУкраинаВашингтон (штат)КиевВооруженные силы УкраиныBlackRockВоздушно-космические силы России
 
 
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