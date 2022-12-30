https://ria.ru/20221230/trevoga-1842502922.html
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2022
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:06
2022-12-30T16:06
2022-12-30T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
харьковская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в областях одновременно – 15.01 (16.01 мск).Ранее в пятницу воздушная тревога звучала по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221230/trevoga-1842447692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
16:06 30.12.2022 (обновлено: 16:15 30.12.2022)
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины