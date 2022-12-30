https://ria.ru/20221230/smp-1842417950.html
Группа ПСБ получила контроль над СМП Банком
Группа ПСБ получила контроль над СМП Банком - РИА Новости, 30.12.2022
Группа ПСБ получила контроль над СМП Банком
Группа ПСБ получила контроль над "СМП банком", выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов, сообщается на сайте кредитной организации. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:18
2022-12-30T11:18
2022-12-30T11:46
экономика
смп банк
псб (банк псб)
аркадий ротенберг
борис ротенберг
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Группа ПСБ получила контроль над "СМП банком", выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов, сообщается на сайте кредитной организации."Группа ПСБ получила контроль над СМП Банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. В периметр сделки входят головная кредитная организация АО "СМП Банк" и ее дочерние структуры, включая АО Мособлбанк, ООО "СМП-Страхование", факторинговую и лизинговую компании", - говорится в сообщении.Полномочия совета директоров и исполнительных органов банка - председателя правления и членов правления - прекращены, к работе приступил новый аппарат правления, полномочия совета директоров перераспределены между общим собранием акционеров и правлением, добавили в банке."Сделка способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов – в первую очередь, за счет страховых услуг. Сеть "СМП банка" представлена более чем 80 отделениями в 25 регионах, что позволит ПСБ усилить региональное присутствие", - указывается также в релизе. "СМП банк" и его дочерние структуры продолжат в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами, говорится в сообщении.Ранее в декабре замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщал, что покупка Промсвязьбанком "СМП банка" должна завершиться до конца года. При этом "СМП банк" под международными санкциями с 2014 года, а Промсвязьбанк наряду с другими крупнейшими банками РФ подпал под блокирующие санкции Запада в этом году.
https://ria.ru/20221024/psb-1826349586.html
https://ria.ru/20220906/rotenberg-1814979359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, смп банк, псб (банк псб), аркадий ротенберг, борис ротенберг
Экономика, СМП Банк, ПСБ (Банк ПСБ), Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг
11:18 30.12.2022 (обновлено: 11:46 30.12.2022)
Группа ПСБ получила контроль над СМП Банком
Группа ПСБ выкупила у братьев Ротенбергов акции СМП Банка
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Группа ПСБ получила контроль над "СМП банком", выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов, сообщается на сайте кредитной организации.
"Группа ПСБ получила контроль над СМП Банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. В периметр сделки входят головная кредитная организация АО "СМП Банк" и ее дочерние структуры, включая АО Мособлбанк, ООО "СМП-Страхование", факторинговую и лизинговую компании", - говорится в сообщении.
Полномочия совета директоров и исполнительных органов банка - председателя правления и членов правления - прекращены, к работе приступил новый аппарат правления, полномочия совета директоров перераспределены между общим собранием акционеров и правлением, добавили в банке.
"Сделка способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов – в первую очередь, за счет страховых услуг. Сеть "СМП банка" представлена более чем 80 отделениями в 25 регионах, что позволит ПСБ усилить региональное присутствие", - указывается также в релизе. "СМП банк" и его дочерние структуры продолжат в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами, говорится в сообщении.
Ранее в декабре замминистра финансов России Алексей Моисеев
сообщал, что покупка Промсвязьбанком
"СМП банка" должна завершиться до конца года. При этом "СМП банк" под международными санкциями с 2014 года, а Промсвязьбанк наряду с другими крупнейшими банками РФ подпал под блокирующие санкции Запада в этом году.