https://ria.ru/20221230/si-1842468716.html
В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию
В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 30.12.2022
В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию
Дата визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока не определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:19
2022-12-30T14:19
2022-12-30T14:19
политика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817226117_0:116:3135:1879_1920x0_80_0_0_1e07467f34186c9b17c5cd5c216dc0fa.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дата визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока не определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, пока эти детали не определены. Они будут определяться по дипломатическим каналам", - сказал Песков, отвечая на вопрос известна ли уже дата визита Си Цзиньпина в Россию. Ранее президент России Владимир Путин во время видеоконференции пригласил Си Цзиньпина приехать в следующем году в Москву. Лидер Китая в свою очередь заявил, что в условиях непростой международной обстановки Пекин готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран и в интересах мировой стабильности.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817226117_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_a4ff8e0d977635c072145fe6f180d94d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков
Политика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков
В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию
Песков заявил, что Россия и Китай пока не определились с датой визита Си Цзиньпина