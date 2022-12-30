https://ria.ru/20221230/si-1842468716.html

В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию

В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 30.12.2022

В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию

Дата визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока не определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:19

2022-12-30T14:19

2022-12-30T14:19

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817226117_0:116:3135:1879_1920x0_80_0_0_1e07467f34186c9b17c5cd5c216dc0fa.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дата визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока не определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, пока эти детали не определены. Они будут определяться по дипломатическим каналам", - сказал Песков, отвечая на вопрос известна ли уже дата визита Си Цзиньпина в Россию. Ранее президент России Владимир Путин во время видеоконференции пригласил Си Цзиньпина приехать в следующем году в Москву. Лидер Китая в свою очередь заявил, что в условиях непростой международной обстановки Пекин готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран и в интересах мировой стабильности.

https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков