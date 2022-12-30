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В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 30.12.2022
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В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию
В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 30.12.2022
В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию
Дата визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока не определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:19
2022-12-30T14:19
политика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дата визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока не определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, пока эти детали не определены. Они будут определяться по дипломатическим каналам", - сказал Песков, отвечая на вопрос известна ли уже дата визита Си Цзиньпина в Россию. Ранее президент России Владимир Путин во время видеоконференции пригласил Си Цзиньпина приехать в следующем году в Москву. Лидер Китая в свою очередь заявил, что в условиях непростой международной обстановки Пекин готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран и в интересах мировой стабильности.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков
Политика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков
14:19 30.12.2022
 
В Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в Россию

Песков заявил, что Россия и Китай пока не определились с датой визита Си Цзиньпина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дата визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока не определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, пока эти детали не определены. Они будут определяться по дипломатическим каналам", - сказал Песков, отвечая на вопрос известна ли уже дата визита Си Цзиньпина в Россию.
Ранее президент России Владимир Путин во время видеоконференции пригласил Си Цзиньпина приехать в следующем году в Москву. Лидер Китая в свою очередь заявил, что в условиях непростой международной обстановки Пекин готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран и в интересах мировой стабильности.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС, 15 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития
 
ПолитикаРоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинДмитрий Песков
 
 
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