https://ria.ru/20221230/sblizhenie-1842568226.html

США обеспокоились сближением России и Китая на фоне спецоперации на Украине

США обеспокоились сближением России и Китая на фоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.12.2022

США обеспокоились сближением России и Китая на фоне спецоперации на Украине

США обеспокоены продолжающимся сближением России и Китая на фоне специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T22:49

2022-12-30T22:49

2022-12-30T22:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

си цзиньпин

дмитрий медведев

россия

китай

украина

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. США обеспокоены продолжающимся сближением России и Китая на фоне специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента, комментируя переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина. В пятницу Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Китай готов работать с Россией "и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы", чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран. Он указывал, что Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики. Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным также заявил, что под их руководством еще больше проявилась особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем, отношения стали более зрелыми. "Нас беспокоит сближение КНР с Россией по мере того, как Москва продолжает свое жестокое и незаконное вторжение на Украину. Пекин заявляет о нейтральности, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему инвестирует в развитие связей с РФ", - прокомментировал представитель американского дипведомства. По его словам, США и Европа предупредили КНР о возможных последствиях помощи России в спецоперации на Украине, а также содействия в обходе введенных западными странами санкций. "Мы внимательно следим за шагами Пекина", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. Россия продолжает военную специальную операцию на территории Украины, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ее целями была заявлена необходимость защитить жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента РФ, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В состав РФ были приняты новые территории: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонские области. Как заявлял Путин, Киев отказался от переговоров и обстреливает территорию России. РФ в свою очередь готова выполнить поставленные цели спецоперации. Большинство стран Запада поддерживают Киев вооружениями и санкциями в отношении РФ. Си Цзиньпин во время встречи с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым в Пекине 21 декабря выразил надежду, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность и политическими методами решат волнующие их вопросы.

https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html

https://ria.ru/20221230/kitay-1842471204.html

россия

китай

украина

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в мире, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий медведев, россия, китай, украина