https://ria.ru/20221230/rossiya-1842533673.html

"Это безумие": евродепутат ужаснулся плану ЕС по борьбе с Россией

"Это безумие": евродепутат ужаснулся плану ЕС по борьбе с Россией - РИА Новости, 30.12.2022

"Это безумие": евродепутат ужаснулся плану ЕС по борьбе с Россией

Политика Евросоюза, направленная на противостояние России, привела к ужасным последствиям для простых граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:07

2022-12-30T18:07

2022-12-30T19:05

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Политика Евросоюза, направленная на противостояние России, привела к ужасным последствиям для простых граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."В докладе говорится, что 21,9 процента граждан ЕС могут оказаться за чертой бедности, при этом содержится ли в нем призыв к увеличению расходов на оборону? Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, в то же время заставляя страдать наших собственных граждан. Это безумие", — отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://radiosputnik.ria.ru/20221223/evrosoyuz-1840949939.html

https://ria.ru/20221227/es-1841721591.html

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в мире, владимир путин, россия, ирландия, украина, евросоюз, twitter, европарламент