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"Это безумие": евродепутат ужаснулся плану ЕС по борьбе с Россией - РИА Новости, 30.12.2022
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"Это безумие": евродепутат ужаснулся плану ЕС по борьбе с Россией
"Это безумие": евродепутат ужаснулся плану ЕС по борьбе с Россией - РИА Новости, 30.12.2022
"Это безумие": евродепутат ужаснулся плану ЕС по борьбе с Россией
Политика Евросоюза, направленная на противостояние России, привела к ужасным последствиям для простых граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:07
2022-12-30T19:05
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Политика Евросоюза, направленная на противостояние России, привела к ужасным последствиям для простых граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."В докладе говорится, что 21,9 процента граждан ЕС могут оказаться за чертой бедности, при этом содержится ли в нем призыв к увеличению расходов на оборону? Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, в то же время заставляя страдать наших собственных граждан. Это безумие", — отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://radiosputnik.ria.ru/20221223/evrosoyuz-1840949939.html
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в мире, владимир путин, россия, ирландия, украина, евросоюз, twitter, европарламент
В мире, Владимир Путин, Россия, Ирландия, Украина, Евросоюз, Twitter, Европарламент
18:07 30.12.2022 (обновлено: 19:05 30.12.2022)
 
"Это безумие": евродепутат ужаснулся плану ЕС по борьбе с Россией

Евродепутат Уоллес: план ЕС по борьбе с Россией приведет к страданиям простых европейцев

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Политика Евросоюза, направленная на противостояние России, привела к ужасным последствиям для простых граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"В докладе говорится, что 21,9 процента граждан ЕС могут оказаться за чертой бедности, при этом содержится ли в нем призыв к увеличению расходов на оборону? Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, в то же время заставляя страдать наших собственных граждан. Это безумие", — отметил он.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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