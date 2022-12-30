https://ria.ru/20221230/roskosmos-1842375955.html

Российскую космическую обсерваторию запустят на орбиту в конце 2028 года

Российскую космическую обсерваторию запустят на орбиту в конце 2028 года - РИА Новости, 30.12.2022

Российскую космическую обсерваторию запустят на орбиту в конце 2028 года

Запуск космической обсерватории "Спектр-УФ" с ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик, новых звезд и экзопланет планируется в четвертом квартале 2028... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T03:17

2022-12-30T03:17

2022-12-30T03:17

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Запуск космической обсерватории "Спектр-УФ" с ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик, новых звезд и экзопланет планируется в четвертом квартале 2028 года, сообщили РИА Новости в "Роскосмосе". Ранее сообщалось, что запуск "Спектра-УФ" планируется на ракете "Ангара-А5М" с разгонным блоком типа ДМ с космодрома Восточный после 2025 года. "Опытно-конструкторские работы по теме "Спектр-УФ" в настоящее время находятся на этапе разработки рабочей конструкторской документации, изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки. Запуск КА планируется на четвертый квартал 2028 года", - сообщили в "Роскосмосе". В госкорпорации уточнили, что контракт на опытно-конструкторские работы по телескопу подписан на период до 2025 года. После того как будет утверждена новая Федеральная космическая программа с 2026 года, будет заключен контракт на продолжение работ, в том числе на сам запуск. Ранее заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков сообщил РИА Новости, что подписанный в июле 2021 года контракт между "Роскосмосом" и НПО Лавочкина не является завершающим, а продолжение работ, в том числе запуск аппарата, будут прописаны в еще одном контракте, который только предстоит подписать. Рождение звезд и признаки жизни Предполагается, что "Спектр-УФ" будет исследовать взрывные процессы в галактиках, звездных и компактных объектах, рождение звезд и планетных систем, а также процессов, происходящих в атмосферах планет, в кометах и других телах Солнечной системы. Кроме того, планируется наблюдение уже открытых экзопланет с целью изучения их атмосфер и обнаружения биомаркеров, то есть признаков жизни. Как рассказал зампред Совета РАН по космосу академик Лев Зеленый, по своим характеристикам "Спектр-УФ" близок к американскому Hubble и может занять его место. Американский телескоп был запущен на низкую околоземную орбиту в 1990 году и может быть сведен с орбиты в середине 2030-х. Российский аппарат будет размещен на геосинхронной орбите высотой около 35,8 тысячи километров, он будет передавать данные на станции космической связи в Медвежьих озерах под Москвой, в Дубне и под Калязином. Срок активной работы - пять лет. Ранее в проекте планировали принять участие ученые из Испании и Японии. Официально они не отказались от сотрудничества, но, по словам главного конструктора проекта Сергея Шостака, их участие остается открытым вопросом, а Институт астрономии РАН уже проработал замену элементов научных приборов, которые хотели поставить эти страны, на отечественные.

https://ria.ru/20221205/kosmos-1835951261.html

https://ria.ru/20221229/kosmos-1842072169.html

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