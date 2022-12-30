https://ria.ru/20221230/rekord-1842499733.html

Россия обновила рекорд по сбору масличных культур

Россия обновила рекорд по сбору масличных культур - РИА Новости, 30.12.2022

Россия обновила рекорд по сбору масличных культур

РФ в 2022 году обновила рекорд 2021 года по сбору масличных культур, собрав 25,65 миллиона тонн подсолнечника, сои и рапса - на 10,8% выше, чем валовый сбор по... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:59

2022-12-30T15:59

2022-12-30T15:59

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. РФ в 2022 году обновила рекорд 2021 года по сбору масличных культур, собрав 25,65 миллиона тонн подсолнечника, сои и рапса - на 10,8% выше, чем валовый сбор по этим трем культурам в прошлом году, следует из материалов Росстата. Согласно предварительной оценке ведомства, урожай семян подсолнечника в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился на 1,6%, до 15,342 миллиона тонн, по сое - вырос на 21,1%, до 5,751 тысячи тонн, по рапсу - на 62,9%, до 4,555 тысячи тонн. Ранее ожидания рекордного сбора озвучивали и отраслевые аналитики, и сам Минсельхоз, а предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 году - 23,143 миллиона тонн. "Общий урожай масличных в РФ оказался очень высоким и может составить 28,4-29,3 миллиона тонн в зачетном весе, что на 3,5-4,5 миллиона тонн превысит прежний рекорд, зафиксированный в 2021 году. Окончательные официальные итоги урожая станут известны только весной 2023 года, однако сейчас вопросы остаются разве что по подсолнечнику и масличному льну", - говорится в итоговом обзоре Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР). В окончательных итогах Росстата, которые будут опубликованы весной, результат по подсолнечнику традиционно может быть увеличен - до 15,7-16,25 миллиона тонн, по оценке ИКАР. Сейчас уборка проходит в крайне сложных погодных условиях, с обилием дождей в регионах Центра и Поволжья: по данным экспертов, на конец декабря там остаются необмолоченными порядка 1,3 миллиона гектаров подсолнечника, а процент будущих потерь будет зависеть от погоды в ближайшие месяцы, так как часть полей будет убираться уже весной. Производство подсолнечного масла в сезоне 2022-2023 тоже может стать рекордным - более 6 миллионов тонн против предыдущего максимума в 5,9 миллиона тонн в сезоне 2019-2020. В свою очередь, его экспорт потенциально может превысить 4 миллиона тонн, преодолев прежний рекорд в 3,85 миллиона, считают в ИКАР. Урожай сои в 2022 году, на основании предварительных итогов Росстата, оценивается в объеме более 6,3 миллиона тонн в зачетном весе (выше 2021 года на 1,5 миллиона тонн). Но росту экспорта мешает пошлина в 20% и продолжающиеся локдауны в Китае, поэтому поставки вряд ли превысят 1 миллион тонн. Предыдущий рекорд в 1,3 миллион тонн был в сезоне 2019-2020 сельхозгода, напоминают эксперты, когда соя из РФ активно отгружалась в Турцию и Иран. Сбор рапса в 4,5 миллиона тонн в зачетном весе превысил прошлогодний рекорд, оказавшись выше рыночных ожиданий. Но в ближайшее время будет сложно увеличить его переработку, и до 28 февраля действует запрет на экспорт рапса за пределы ЕАЭС, за исключением возможности вывоза через пропускной пункт Забайкальск. Если экспортные ограничения будут продлены, то переходящие запасы рапса в РФ, по оценке ИКАР, могут превысить 0,7 миллиона тонн.

https://ria.ru/20221129/zerno-1835087636.html

https://ria.ru/20221114/kvota-1831259462.html

https://ria.ru/20221004/zerno-1821389918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)