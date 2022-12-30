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Песков: у Путина и Си Цзиньпина состоялся конструктивный разговор - РИА Новости, 30.12.2022
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Песков: у Путина и Си Цзиньпина состоялся конструктивный разговор
Песков: у Путина и Си Цзиньпина состоялся конструктивный разговор - РИА Новости, 30.12.2022
Песков: у Путина и Си Цзиньпина состоялся конструктивный разговор
Президент России Владимир Путин провел конструктивный партнерский разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:58
2022-12-30T13:58
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел конструктивный партнерский разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков добавил, что у президента в пятницу запланирована пара рабочих непубличных встреч.
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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, си цзиньпин
Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Си Цзиньпин
13:58 30.12.2022
 
Песков: у Путина и Си Цзиньпина состоялся конструктивный разговор

Песков: у Путина с Си Цзиньпином состоялся конструктивный партнерский разговор

© РИА Новости / Михаил КуравлевПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Михаил Куравлев
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел конструктивный партнерский разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Состоялся очень конструктивный, объемный по содержанию, партнерский разговор. Его начало вы видели, запись была доступна для общественности, затем, разумеется, беседа продолжилась в закрытом режиме", - сказал он.
Песков добавил, что у президента в пятницу запланирована пара рабочих непубличных встреч.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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ПолитикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссияСи Цзиньпин
 
 
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