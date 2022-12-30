https://ria.ru/20221230/razgovor-1842463953.html
Песков: у Путина и Си Цзиньпина состоялся конструктивный разговор
Песков: у Путина и Си Цзиньпина состоялся конструктивный разговор - РИА Новости, 30.12.2022
Песков: у Путина и Си Цзиньпина состоялся конструктивный разговор
Президент России Владимир Путин провел конструктивный партнерский разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:58
2022-12-30T13:58
2022-12-30T13:58
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел конструктивный партнерский разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков добавил, что у президента в пятницу запланирована пара рабочих непубличных встреч.
https://ria.ru/20221230/kitay-1842430927.html
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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, си цзиньпин
Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Си Цзиньпин
Песков: у Путина и Си Цзиньпина состоялся конструктивный разговор
Песков: у Путина с Си Цзиньпином состоялся конструктивный партнерский разговор