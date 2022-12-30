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Путин провел переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 31.12.2022
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Путин провел переговоры с Си Цзиньпином
Путин провел переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 31.12.2022
Путин провел переговоры с Си Цзиньпином
Владимир Путин провел по видеосвязи переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-30T11:51
2022-12-31T02:08
москва
си цзиньпин
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел по видеосвязи переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля.Лидер КНР заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран.Путин, в свою очередь, указал на рост объемов торговли между Россией и Китаем, в частности на беспрецедентные поставки энергоносителей. Президент выразил уверенность, что координация России и Пекина служит формированию справедливого миропорядка. По его словам, обе стороны продолжат сотрудничать в военно-технической сфере.Путин также пригласил своего коллегу нанести визит в Россию.Он подчеркнул, что государственный визит китайского коллеги станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.Путин отметил, что значимость стратегического партнерства Москвы и Пекина как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности.Так, несмотря на неблагоприятную обстановку, России и Китаю удалось достичь рекордных темпов роста взаимной торговли. По итогам года товарооборот увеличится примерно на четверть.Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК и пожелал Китаю новых успехов.
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москва, си цзиньпин, россия
Москва, Си Цзиньпин, Россия
11:51 30.12.2022 (обновлено: 02:08 31.12.2022)
 
Путин провел переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

© РИА Новости / Михаил КуравлевПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Михаил Куравлев
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 декабря 2022
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел по видеосвязи переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидер КНР заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран.
Путин, в свою очередь, указал на рост объемов торговли между Россией и Китаем, в частности на беспрецедентные поставки энергоносителей. Президент выразил уверенность, что координация России и Пекина служит формированию справедливого миропорядка. По его словам, обе стороны продолжат сотрудничать в военно-технической сфере.
Путин также пригласил своего коллегу нанести визит в Россию.

"Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву. Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что государственный визит китайского коллеги станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
Путин отметил, что значимость стратегического партнерства Москвы и Пекина как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией
Так, несмотря на неблагоприятную обстановку, России и Китаю удалось достичь рекордных темпов роста взаимной торговли. По итогам года товарооборот увеличится примерно на четверть.

"При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно. На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей, ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов. По итогам этого года Россия стала одним из лидеров по экспорту в Китай нефти", — указал президент.

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК и пожелал Китаю новых успехов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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