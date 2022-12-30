11:51 30.12.2022 (обновлено: 02:08 31.12.2022)
Путин провел переговоры с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
© РИА Новости / Михаил КуравлевПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 декабря 2022
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел по видеосвязи переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидер КНР заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран.
Путин, в свою очередь, указал на рост объемов торговли между Россией и Китаем, в частности на беспрецедентные поставки энергоносителей. Президент выразил уверенность, что координация России и Пекина служит формированию справедливого миропорядка. По его словам, обе стороны продолжат сотрудничать в военно-технической сфере.
Путин также пригласил своего коллегу нанести визит в Россию.
"Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву. Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что государственный визит китайского коллеги станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
Путин отметил, что значимость стратегического партнерства Москвы и Пекина как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности.
Так, несмотря на неблагоприятную обстановку, России и Китаю удалось достичь рекордных темпов роста взаимной торговли. По итогам года товарооборот увеличится примерно на четверть.
"При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно. На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей, ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов. По итогам этого года Россия стала одним из лидеров по экспорту в Китай нефти", — указал президент.
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК и пожелал Китаю новых успехов.
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