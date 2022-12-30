https://ria.ru/20221230/putin-1842427547.html

Путин провел переговоры с Си Цзиньпином

Путин провел переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 31.12.2022

Путин провел переговоры с Си Цзиньпином

Владимир Путин провел по видеосвязи переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-30T11:51

2022-12-30T11:51

2022-12-31T02:08

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел по видеосвязи переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля.Лидер КНР заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран.Путин, в свою очередь, указал на рост объемов торговли между Россией и Китаем, в частности на беспрецедентные поставки энергоносителей. Президент выразил уверенность, что координация России и Пекина служит формированию справедливого миропорядка. По его словам, обе стороны продолжат сотрудничать в военно-технической сфере.Путин также пригласил своего коллегу нанести визит в Россию.Он подчеркнул, что государственный визит китайского коллеги станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.Путин отметил, что значимость стратегического партнерства Москвы и Пекина как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности.Так, несмотря на неблагоприятную обстановку, России и Китаю удалось достичь рекордных темпов роста взаимной торговли. По итогам года товарооборот увеличится примерно на четверть.Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК и пожелал Китаю новых успехов.

https://ria.ru/20221230/kitay-1842430927.html

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москва, си цзиньпин, россия