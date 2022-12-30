01:46 30.12.2022 (обновлено: 01:47 30.12.2022)
Названы регионы России, где можно погреться в новогодние праздники
Туту: наиболее теплая погода в начале января в России будет на Кубани, в Дагестане и Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПраздничное световое оформление одной из улиц Ялты в вечернее время
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Определены регионы, где в новогодние праздники сохранится наиболее теплая погода, сообщает серис путешествий Туту.
Крым
Молодые люди на набережной в Алуште
В Ялте, Севастополе, Феодосии температура в начале января колеблется от восьми до 14 градусов. По прогнозам, будет солнечно. Море холодное, вода обычно ниже десяти градусов.
Зато можно съездить на экскурсии в Никитский ботанический сад, Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский дворцы.
Дагестан
Музей "Цитадель Нарын — кала" в городе Дербент
Отправляйтесь в Джума-мечеть, расположенную в столице республики, — самую большую в стране. Еще в Махачкале стоит посетить музей изобразительных искусств, чтобы увидеть коллекцию серебряных изделий, ковров, оружия. В Дербенте главная туристическая достопримечательность — древняя крепость Нарын-кала.
Краснодарский край
Снег в Сочи
В Сочи, Геленджике, Анапе дневные температуры держатся возле отметки в 11 градусов.
На побережье – развлечения на любой вкус: можно отправиться в дельфинарий в Геленджике, на хоккейный матч в Сочи, совершить экскурсию на винодельни или съездить в соседнюю Абхазию. В горах — заняться зимними видами спорта.
Кавказские Минеральные Воды
Люди в Нарзанной галерее в Кисловодске
До 14 градусов тепла в начале января обещают синоптики на курортах Минвод.
Главное занятие там — отдых в санаториях, пансионатах и лечебницах. Еще — прогулки по терренкурам, или тропам здоровья, и поездки в горы, например, на Домбай.
Чеченская республика
Зима в Грозном
В Грозном в начале января — до 12 градусов тепла.
Часть обязательной программы туристов там — визит в мечеть "Сердце Чечни" и подъем на крышу небоскребов "Грозный-Сити", откуда открывается вид на город и близлежащие горы.