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Названы регионы России, где можно погреться в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221230/puteshestviya-1842262041.html
Названы регионы России, где можно погреться в новогодние праздники
Названы регионы России, где можно погреться в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2022
Названы регионы России, где можно погреться в новогодние праздники
Определены регионы, где в новогодние праздники сохранится наиболее теплая погода, сообщает серис путешествий Туту. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T01:46
2022-12-30T01:47
туризм
туризм
новости - туризм
махачкала
дербент
сочи
грозный
краснодарский край
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Определены регионы, где в новогодние праздники сохранится наиболее теплая погода, сообщает серис путешествий Туту.КрымВ Ялте, Севастополе, Феодосии температура в начале января колеблется от восьми до 14 градусов. По прогнозам, будет солнечно. Море холодное, вода обычно ниже десяти градусов. Зато можно съездить на экскурсии в Никитский ботанический сад, Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский дворцы.ДагестанМахачкала и Дербент порадуют туристов теплом — температура днем достигает 13 градусов, осадков не ожидается. Отправляйтесь в Джума-мечеть, расположенную в столице республики, — самую большую в стране. Еще в Махачкале стоит посетить музей изобразительных искусств, чтобы увидеть коллекцию серебряных изделий, ковров, оружия. В Дербенте главная туристическая достопримечательность — древняя крепость Нарын-кала.Краснодарский крайВ Сочи, Геленджике, Анапе дневные температуры держатся возле отметки в 11 градусов. На побережье – развлечения на любой вкус: можно отправиться в дельфинарий в Геленджике, на хоккейный матч в Сочи, совершить экскурсию на винодельни или съездить в соседнюю Абхазию. В горах — заняться зимними видами спорта.Кавказские Минеральные ВодыДо 14 градусов тепла в начале января обещают синоптики на курортах Минвод. Главное занятие там — отдых в санаториях, пансионатах и лечебницах. Еще — прогулки по терренкурам, или тропам здоровья, и поездки в горы, например, на Домбай.Чеченская республикаВ Грозном в начале января — до 12 градусов тепла. Часть обязательной программы туристов там — визит в мечеть "Сердце Чечни" и подъем на крышу небоскребов "Грозный-Сити", откуда открывается вид на город и близлежащие горы.
https://ria.ru/20221229/novosibirsk-1841316055.html
махачкала
дербент
сочи
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краснодарский край
республика крым
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, махачкала, дербент, сочи, грозный, краснодарский край, республика дагестан, республика крым
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Махачкала, Дербент, Сочи, Грозный, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Крым
01:46 30.12.2022 (обновлено: 01:47 30.12.2022)
 
Названы регионы России, где можно погреться в новогодние праздники

Туту: наиболее теплая погода в начале января в России будет на Кубани, в Дагестане и Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПраздничное световое оформление одной из улиц Ялты в вечернее время
Праздничное световое оформление одной из улиц Ялты в вечернее время - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Определены регионы, где в новогодние праздники сохранится наиболее теплая погода, сообщает серис путешествий Туту.

Крым

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкМолодые люди на набережной в Алуште
Молодые люди на набережной в Алуште - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Молодые люди на набережной в Алуште
В Ялте, Севастополе, Феодосии температура в начале января колеблется от восьми до 14 градусов. По прогнозам, будет солнечно. Море холодное, вода обычно ниже десяти градусов.
Зато можно съездить на экскурсии в Никитский ботанический сад, Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский дворцы.

Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкМузей "Цитадель Нарын — кала" в городе Дербент
Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Музей "Цитадель Нарын — кала" в городе Дербент
Махачкала и Дербент порадуют туристов теплом — температура днем достигает 13 градусов, осадков не ожидается.
Отправляйтесь в Джума-мечеть, расположенную в столице республики, — самую большую в стране. Еще в Махачкале стоит посетить музей изобразительных искусств, чтобы увидеть коллекцию серебряных изделий, ковров, оружия. В Дербенте главная туристическая достопримечательность — древняя крепость Нарын-кала.

Краснодарский край

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСнег в Сочи
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Снег в Сочи
В Сочи, Геленджике, Анапе дневные температуры держатся возле отметки в 11 градусов.
На побережье – развлечения на любой вкус: можно отправиться в дельфинарий в Геленджике, на хоккейный матч в Сочи, совершить экскурсию на винодельни или съездить в соседнюю Абхазию. В горах — заняться зимними видами спорта.

Кавказские Минеральные Воды

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛюди в Нарзанной галерее в Кисловодске
Люди в Нарзанной галерее в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Люди в Нарзанной галерее в Кисловодске
До 14 градусов тепла в начале января обещают синоптики на курортах Минвод.
Главное занятие там — отдых в санаториях, пансионатах и лечебницах. Еще — прогулки по терренкурам, или тропам здоровья, и поездки в горы, например, на Домбай.

Чеченская республика

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкЗима в Грозном
Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Зима в Грозном
В Грозном в начале января — до 12 градусов тепла.
Часть обязательной программы туристов там — визит в мечеть "Сердце Чечни" и подъем на крышу небоскребов "Грозный-Сити", откуда открывается вид на город и близлежащие горы.
Проводы участников первого Всероссийского съезда Дедов Морозов на площади имени Гарина-Михайловского - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 08:00Туризм
Каникулы в новогодней столице: чем заняться на праздниках в Новосибирске
 
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