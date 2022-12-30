https://ria.ru/20221230/puteshestviya-1842262041.html

Названы регионы России, где можно погреться в новогодние праздники

Названы регионы России, где можно погреться в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2022

Названы регионы России, где можно погреться в новогодние праздники

Определены регионы, где в новогодние праздники сохранится наиболее теплая погода, сообщает серис путешествий Туту. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T01:46

2022-12-30T01:46

2022-12-30T01:47

туризм

туризм

новости - туризм

махачкала

дербент

сочи

грозный

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/10/1517861012_0:0:2832:1593_1920x0_80_0_0_e618aacc735c16b441f239613350c5a0.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Определены регионы, где в новогодние праздники сохранится наиболее теплая погода, сообщает серис путешествий Туту.КрымВ Ялте, Севастополе, Феодосии температура в начале января колеблется от восьми до 14 градусов. По прогнозам, будет солнечно. Море холодное, вода обычно ниже десяти градусов. Зато можно съездить на экскурсии в Никитский ботанический сад, Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский дворцы.ДагестанМахачкала и Дербент порадуют туристов теплом — температура днем достигает 13 градусов, осадков не ожидается. Отправляйтесь в Джума-мечеть, расположенную в столице республики, — самую большую в стране. Еще в Махачкале стоит посетить музей изобразительных искусств, чтобы увидеть коллекцию серебряных изделий, ковров, оружия. В Дербенте главная туристическая достопримечательность — древняя крепость Нарын-кала.Краснодарский крайВ Сочи, Геленджике, Анапе дневные температуры держатся возле отметки в 11 градусов. На побережье – развлечения на любой вкус: можно отправиться в дельфинарий в Геленджике, на хоккейный матч в Сочи, совершить экскурсию на винодельни или съездить в соседнюю Абхазию. В горах — заняться зимними видами спорта.Кавказские Минеральные ВодыДо 14 градусов тепла в начале января обещают синоптики на курортах Минвод. Главное занятие там — отдых в санаториях, пансионатах и лечебницах. Еще — прогулки по терренкурам, или тропам здоровья, и поездки в горы, например, на Домбай.Чеченская республикаВ Грозном в начале января — до 12 градусов тепла. Часть обязательной программы туристов там — визит в мечеть "Сердце Чечни" и подъем на крышу небоскребов "Грозный-Сити", откуда открывается вид на город и близлежащие горы.

https://ria.ru/20221229/novosibirsk-1841316055.html

махачкала

дербент

сочи

грозный

краснодарский край

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, махачкала, дербент, сочи, грозный, краснодарский край, республика дагестан, республика крым