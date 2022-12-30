https://ria.ru/20221230/programma-1842562557.html
В России утвердили обрпрограмму для детей с умственной отсталостью
В России утвердили обрпрограмму для детей с умственной отсталостью - РИА Новости, 30.12.2022
В России утвердили обрпрограмму для детей с умственной отсталостью
Минпросвещения России утвердило федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:47
2022-12-30T21:47
2022-12-30T21:47
общество
россия
дети
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что образовательные организации могут разрабатывать адаптированные программы для слабовидящих, слабослышащих, глухих, позднооглохших, детей с умственной отсталостью, слепых, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или детей с расстройствами аутистического спектра. Обучать таких детей могут совместно с другими детьми или в отдельных классах, группах, образовательных организациях, но обязательным условием является организация для таких детей специальных условий обучения и воспитания
https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дети
В России утвердили обрпрограмму для детей с умственной отсталостью
Минпросвещения утвердило образовательную программу для детей с умственной отсталостью
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемую федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", - говорится в документе.
Отмечается, что образовательные организации могут разрабатывать адаптированные программы для слабовидящих, слабослышащих, глухих, позднооглохших, детей с умственной отсталостью, слепых, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или детей с расстройствами аутистического спектра.
Обучать таких детей могут совместно с другими детьми или в отдельных классах, группах, образовательных организациях, но обязательным условием является организация для таких детей специальных условий обучения и воспитания