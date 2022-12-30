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В России утвердили обрпрограмму для детей с умственной отсталостью - РИА Новости, 30.12.2022
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В России утвердили обрпрограмму для детей с умственной отсталостью
В России утвердили обрпрограмму для детей с умственной отсталостью - РИА Новости, 30.12.2022
В России утвердили обрпрограмму для детей с умственной отсталостью
Минпросвещения России утвердило федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:47
2022-12-30T21:47
общество
россия
дети
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что образовательные организации могут разрабатывать адаптированные программы для слабовидящих, слабослышащих, глухих, позднооглохших, детей с умственной отсталостью, слепых, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или детей с расстройствами аутистического спектра. Обучать таких детей могут совместно с другими детьми или в отдельных классах, группах, образовательных организациях, но обязательным условием является организация для таких детей специальных условий обучения и воспитания
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общество, россия, дети
Общество, Россия, Дети
21:47 30.12.2022
 
В России утвердили обрпрограмму для детей с умственной отсталостью

Минпросвещения утвердило образовательную программу для детей с умственной отсталостью

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемую федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", - говорится в документе.
Отмечается, что образовательные организации могут разрабатывать адаптированные программы для слабовидящих, слабослышащих, глухих, позднооглохших, детей с умственной отсталостью, слепых, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или детей с расстройствами аутистического спектра.
Обучать таких детей могут совместно с другими детьми или в отдельных классах, группах, образовательных организациях, но обязательным условием является организация для таких детей специальных условий обучения и воспитания
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