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Роструд напомнил о праздниках в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022
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Роструд напомнил о праздниках в 2023 году
Роструд напомнил о праздниках в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022
Роструд напомнил о праздниках в 2023 году
Роструд подготовил памятку о праздниках в 2023 году, длинные выходные ожидают россиян уже в феврале. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:22
2022-12-30T21:48
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
праздники
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Роструд подготовил памятку о праздниках в 2023 году, длинные выходные ожидают россиян уже в феврале.Как напоминало ведомство ранее на этой неделе, за выход на работу в праздничный день сотруднику должны заплатить в двойном размере либо предоставить дополнительный день отдыха.
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общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), праздники
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), праздники
12:22 30.12.2022 (обновлено: 21:48 30.12.2022)
 
Роструд напомнил о праздниках в 2023 году

Роструд напомнил россиянам о праздниках в наступающем 2023 году

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Роструд подготовил памятку о праздниках в 2023 году, длинные выходные ожидают россиян уже в феврале.
Календарь праздничных дней — 2023Календарь праздничных дней — 2023
Инфографика
  • Новогодние каникулы — с 1 по 8 января;
  • День защитника Отечества — выходные с 23 по 26 февраля;
  • Международный женский день — 8 марта;
  • Праздник Весны и Труда — выходные с 29 апреля по 1 мая;
  • День Победы — выходные с 6 по 9 мая;
  • День России — выходные с 10 по 12 июня;
  • День народного единства — с 4 по 6 ноября.
Как напоминало ведомство ранее на этой неделе, за выход на работу в праздничный день сотруднику должны заплатить в двойном размере либо предоставить дополнительный день отдыха.
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)праздники
 
 
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