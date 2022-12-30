https://ria.ru/20221230/prazdniki-1842438310.html

Роструд напомнил о праздниках в 2023 году

Роструд напомнил о праздниках в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022

Роструд напомнил о праздниках в 2023 году

Роструд подготовил памятку о праздниках в 2023 году, длинные выходные ожидают россиян уже в феврале. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:22

2022-12-30T12:22

2022-12-30T21:48

общество

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

праздники

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Роструд подготовил памятку о праздниках в 2023 году, длинные выходные ожидают россиян уже в феврале.Как напоминало ведомство ранее на этой неделе, за выход на работу в праздничный день сотруднику должны заплатить в двойном размере либо предоставить дополнительный день отдыха.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), праздники