https://ria.ru/20221230/prazdniki-1842438310.html
Роструд напомнил о праздниках в 2023 году
Роструд напомнил о праздниках в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022
Роструд напомнил о праздниках в 2023 году
Роструд подготовил памятку о праздниках в 2023 году, длинные выходные ожидают россиян уже в феврале. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:22
2022-12-30T12:22
2022-12-30T21:48
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
праздники
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Роструд подготовил памятку о праздниках в 2023 году, длинные выходные ожидают россиян уже в феврале.Как напоминало ведомство ранее на этой неделе, за выход на работу в праздничный день сотруднику должны заплатить в двойном размере либо предоставить дополнительный день отдыха.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), праздники
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), праздники
12:22 30.12.2022 (обновлено: 21:48 30.12.2022)
Роструд напомнил о праздниках в 2023 году
Роструд напомнил россиянам о праздниках в наступающем 2023 году