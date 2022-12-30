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Путин поздравил Пашиняна, Алиева, Токаева и Лукашенко с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин поздравил Пашиняна, Алиева, Токаева и Лукашенко с Новым годом
Путин поздравил Пашиняна, Алиева, Токаева и Лукашенко с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поздравил Пашиняна, Алиева, Токаева и Лукашенко с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:47
2022-12-30T14:10
новый год — 2023
в мире
армения
азербайджан
казахстан
белоруссия
владимир путин
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Белоруссии Александра Лукашенко с Новым годом, сообщается на сайте Кремля."В поздравлении на имя президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева глава Российского государства подчеркнул, что в 2022 году страны вышли на новый – союзнический уровень взаимодействия, рекордными темпами рос двусторонний товарооборот, динамично развивалось сотрудничество в транспортной и гуманитарной областях, а также межрегиональная кооперация. Выражена уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса российско-азербайджанских связей в интересах дружественных народов и упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - говорится в поздравлении.Также Путин поздравил с наступающими праздниками президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Никола Пашиняна, подчеркнув, что "уходящий год для России и Армении стал юбилейным: страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи"."В ходе состоявшихся политических контактов удалось закрепить стратегическую направленность двустороннего союзничества, наметить шаги по дальнейшему развитию партнёрского взаимодействия на различных направлениях, в том числе в форматах Евразэс, ОДКБ и СНГ", - отмечается в поздравлении.В поздравлении Лукашенко российский лидер подчеркнул, что благодаря тесному союзническому взаимодействию обе страны "с честью выдержали трудности и испытания уходящего года и сообща смогли не только эффективно противостоять беспрецедентному политическому и санкционному давлению, но и укрепить институты Союзного государства, выстроить надёжную оборону его западных рубежей, придать дополнительный импульс интеграционным процессам, а также расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах". Кроме того, Путин дал высокую оценку сложившимся с Александром Лукашенко "товарищеским, доверительным отношениям, позволяющим оперативно решать самые непростые вопросы, и выразил надежду на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских связей"."В поздравительной телеграмме президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву глава Российского государства отметил, что в уходящем году российско-казахстанские отношения продолжали динамично развиваться на прочной основе принципов стратегического партнёрства, союзничества и добрососедства: хорошие показатели демонстрировала двусторонняя торговля, успешно воплощались в жизнь крупные совместные проекты в промышленной, энергетической и других сферах", - говорится в сообщении.Владимир Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-казахстанского сотрудничества, продолжить скоординированную работу в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС – "это, как убеждён президент России, отвечает интересам братских народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии, Каспийском регионе и на евразийском пространстве в целом".
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в мире, армения, азербайджан, казахстан, белоруссия, владимир путин, новый год
Новый год — 2023, В мире, Армения, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Владимир Путин, Новый год
13:47 30.12.2022 (обновлено: 14:10 30.12.2022)
 
Путин поздравил Пашиняна, Алиева, Токаева и Лукашенко с Новым годом

Путин поздравил глав Армении, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии с Новым годом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Белоруссии Александра Лукашенко с Новым годом, сообщается на сайте Кремля.
"В поздравлении на имя президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева глава Российского государства подчеркнул, что в 2022 году страны вышли на новый – союзнический уровень взаимодействия, рекордными темпами рос двусторонний товарооборот, динамично развивалось сотрудничество в транспортной и гуманитарной областях, а также межрегиональная кооперация. Выражена уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса российско-азербайджанских связей в интересах дружественных народов и упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - говорится в поздравлении.
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Также Путин поздравил с наступающими праздниками президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Никола Пашиняна, подчеркнув, что "уходящий год для России и Армении стал юбилейным: страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи".
"В ходе состоявшихся политических контактов удалось закрепить стратегическую направленность двустороннего союзничества, наметить шаги по дальнейшему развитию партнёрского взаимодействия на различных направлениях, в том числе в форматах Евразэс, ОДКБ и СНГ", - отмечается в поздравлении.
В поздравлении Лукашенко российский лидер подчеркнул, что благодаря тесному союзническому взаимодействию обе страны "с честью выдержали трудности и испытания уходящего года и сообща смогли не только эффективно противостоять беспрецедентному политическому и санкционному давлению, но и укрепить институты Союзного государства, выстроить надёжную оборону его западных рубежей, придать дополнительный импульс интеграционным процессам, а также расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах". Кроме того, Путин дал высокую оценку сложившимся с Александром Лукашенко "товарищеским, доверительным отношениям, позволяющим оперативно решать самые непростые вопросы, и выразил надежду на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских связей".
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"В поздравительной телеграмме президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву глава Российского государства отметил, что в уходящем году российско-казахстанские отношения продолжали динамично развиваться на прочной основе принципов стратегического партнёрства, союзничества и добрососедства: хорошие показатели демонстрировала двусторонняя торговля, успешно воплощались в жизнь крупные совместные проекты в промышленной, энергетической и других сферах", - говорится в сообщении.
Владимир Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-казахстанского сотрудничества, продолжить скоординированную работу в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС – "это, как убеждён президент России, отвечает интересам братских народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии, Каспийском регионе и на евразийском пространстве в целом".
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