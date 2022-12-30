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Киев потерял около 20 офицеров на участке Сватово — Кременная в Донбассе
Киев потерял около 20 офицеров на участке Сватово — Кременная в Донбассе - РИА Новости, 30.12.2022
Киев потерял около 20 офицеров на участке Сватово — Кременная в Донбассе
ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска потеряли десятки офицеров в Донбассе за минувшую неделю, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:36
2022-12-30T08:36
2022-12-30T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
киев
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска потеряли десятки офицеров в Донбассе за минувшую неделю, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. "За истекающую неделю в зоне ответственности второго армейского корпуса (Народной милиции ЛНР. — Прим. ред.) уничтожено порядка 20 украинских офицеров", — сказал собеседник агентства. По его словам, больше всего потерь Киев понес при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово — Кременная на севере ЛНР.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на стратегически важном участке.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, андрей марочко, киев, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Киев, Луганская Народная Республика, Донбасс
08:36 30.12.2022 (обновлено: 09:46 30.12.2022)
Киев потерял около 20 офицеров на участке Сватово — Кременная в Донбассе
Офицер НМ ЛНР: Киев потерял около 20 офицеров при попытках контратак в Донбассе за неделю