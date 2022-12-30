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Киев потерял около 20 офицеров на участке Сватово — Кременная в Донбассе

Киев потерял около 20 офицеров на участке Сватово — Кременная в Донбассе - РИА Новости, 30.12.2022

Киев потерял около 20 офицеров на участке Сватово — Кременная в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска потеряли десятки офицеров в Донбассе за минувшую неделю, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:36

2022-12-30T08:36

2022-12-30T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

киев

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска потеряли десятки офицеров в Донбассе за минувшую неделю, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. "За истекающую неделю в зоне ответственности второго армейского корпуса (Народной милиции ЛНР. — Прим. ред.) уничтожено порядка 20 украинских офицеров", — сказал собеседник агентства. По его словам, больше всего потерь Киев понес при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово — Кременная на севере ЛНР.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на стратегически важном участке.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, андрей марочко, киев, луганская народная республика, донбасс