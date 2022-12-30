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Си Цзиньпин отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/peregovory-1842470301.html
Си Цзиньпин отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
Си Цзиньпин отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной - РИА Новости, 30.12.2022
Си Цзиньпин отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
КНР обратила внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:24
2022-12-30T15:02
специальная военная операция на украине
китай
россия
пекин
в мире
си цзиньпин
владимир путин
украина
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. КНР обратила внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также добавил, что Китай продолжит придерживаться объективной и справедливой позиции по ситуации на Украине, а также играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842431212.html
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китай, россия, пекин, в мире, си цзиньпин, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Китай, Россия, Пекин, В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Украина
14:24 30.12.2022 (обновлено: 15:02 30.12.2022)
 
Си Цзиньпин отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Си Цзиньпин: Китай высоко ценит, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. КНР обратила внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также добавил, что Китай продолжит придерживаться объективной и справедливой позиции по ситуации на Украине, а также играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 12:00Специальная военная операция на Украине
Кулеба заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки
 
Специальная военная операция на УкраинеКитайРоссияПекинВ миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинУкраина
 
 
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