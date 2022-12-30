https://ria.ru/20221230/peregovory-1842470301.html

Си Цзиньпин отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Си Цзиньпин отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной - РИА Новости, 30.12.2022

Си Цзиньпин отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

КНР обратила внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:24

2022-12-30T14:24

2022-12-30T15:02

специальная военная операция на украине

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украина

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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. КНР обратила внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также добавил, что Китай продолжит придерживаться объективной и справедливой позиции по ситуации на Украине, а также играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842431212.html

китай

россия

пекин

украина

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