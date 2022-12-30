https://ria.ru/20221230/patsanki-1842479073.html

Победительница "Новых пацанок" пожаловалась на провокацию после проекта

Победительница "Новых пацанок" пожаловалась на провокацию после проекта - РИА Новости, 30.12.2022

Победительница "Новых пацанок" пожаловалась на провокацию после проекта

Победительница "Новых пацанок" Кира Медведева пожаловалась на провокацию наркотиками. Она произошла на следующий день после проекта. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:12

2022-12-30T16:12

2022-12-30T16:12

шоубиз

"пацанки" (телешоу)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Победительница "Новых пацанок" Кира Медведева пожаловалась на провокацию наркотиками. Она произошла на следующий день после проекта. Также она рассказала, что не могла успокоиться в течение 40 минут после случившегося. Кроме того, она объяснила, почему некоторые "пацанки" не поменяли образ жизни после проекта. Она обвинила их в неискренности. Помимо этого, она призналась в депрессии после окончания шоу. До "Новых пацанок" девушка страдала от наркозависимости. Однако благодаря проекту она отказалась от запрещенных веществ. Ранее Анастасия Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем. Тем не менее балерина позволяла себе спиртное только в выходные дни.

https://ria.ru/20220208/narkotiki-1771750703.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"пацанки" (телешоу), шоу-бизнес