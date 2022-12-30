https://ria.ru/20221230/patsanki-1842479073.html
Победительница "Новых пацанок" пожаловалась на провокацию после проекта
Победительница "Новых пацанок" пожаловалась на провокацию после проекта - РИА Новости, 30.12.2022
Победительница "Новых пацанок" пожаловалась на провокацию после проекта
Победительница "Новых пацанок" Кира Медведева пожаловалась на провокацию наркотиками. Она произошла на следующий день после проекта. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:12
2022-12-30T16:12
2022-12-30T16:12
шоубиз
"пацанки" (телешоу)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Победительница "Новых пацанок" Кира Медведева пожаловалась на провокацию наркотиками. Она произошла на следующий день после проекта. Также она рассказала, что не могла успокоиться в течение 40 минут после случившегося. Кроме того, она объяснила, почему некоторые "пацанки" не поменяли образ жизни после проекта. Она обвинила их в неискренности. Помимо этого, она призналась в депрессии после окончания шоу. До "Новых пацанок" девушка страдала от наркозависимости. Однако благодаря проекту она отказалась от запрещенных веществ. Ранее Анастасия Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем. Тем не менее балерина позволяла себе спиртное только в выходные дни.
https://ria.ru/20220208/narkotiki-1771750703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"пацанки" (телешоу), шоу-бизнес
Шоубиз, "Пацанки" (телешоу), Шоу-бизнес
Победительница "Новых пацанок" пожаловалась на провокацию после проекта
Победительница "Новых пацанок" пожаловалась на провокацию наркотиками после проекта
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Победительница "Новых пацанок" Кира Медведева пожаловалась на провокацию наркотиками. Она произошла на следующий день после проекта.
"На следующий день произошла провокация. Не думала, что жизнь начнется с испытания для меня. Мы приехали в гостиницу и пришли на бар. Спускается мужик и говорит: "Будешь?" Показывает мне пакетик. Высыпает на барную стойку, начинает чертить дорогу. Смотрела на это со стороны и не понимала, что происходит. Он узнал меня", – призналась участница шоу в эфире FAMETIME TV.
Также она рассказала, что не могла успокоиться в течение 40 минут после случившегося.
"У меня началась истерика. Рыдала минут 40 на улице. Мне стало легче, я в первый раз в жизни от этого оказалась", – поделилась Медведева.
Кроме того, она объяснила, почему некоторые "пацанки" не поменяли образ жизни после проекта. Она обвинила их в неискренности.
"Как показал проект, многие привирают. Школа – это место, где дают инструменты для того, чтобы начать что-то. За три месяца не станешь другим человеком. Есть люди, которые приходят за хайпом, лицом посветить", – пожаловалась участница.
Помимо этого, она призналась в депрессии после окончания шоу.
"Мне кажется, у меня депрессия. Какая-то пустота на душе. Я вышла и как-будто одна", – добавила Медведева.
До "Новых пацанок" девушка страдала от наркозависимости. Однако благодаря проекту она отказалась от запрещенных веществ.
Ранее Анастасия Волочкова призналась
в злоупотреблении алкоголем. Тем не менее балерина позволяла себе спиртное только в выходные дни.