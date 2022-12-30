https://ria.ru/20221230/nato-1842409070.html

Генсек НАТО назвал кратчайший путь к миру на Украине

Генсек НАТО назвал кратчайший путь к миру на Украине - РИА Новости, 30.12.2022

Генсек НАТО назвал кратчайший путь к миру на Украине

Военная поддержка Украины со стороны НАТО поможет быстрее достичь перемирия между Киевом и Москвой, заявил в интервью информационному агентству dpa генеральный... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:48

2022-12-30T10:48

2022-12-30T11:16

йенс столтенберг

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

киев

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Военная поддержка Украины со стороны НАТО поможет быстрее достичь перемирия между Киевом и Москвой, заявил в интервью информационному агентству dpa генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.По его мнению, Россия должна убедиться, что не добьется своей цели на Украину, и тогда будут возможны мирные переговоры.При этом Столтенберг дал понять, что считает законными атаки ВСУ на военные объекты в России."Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе и Украина", — сказал он.Отвечая на вопрос о предоставлении Киеву ракет средней дальности, генсек отметил, что союзники по НАТО постоянно обсуждают вопрос поставок "специфических боевых систем".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842401058.html

https://ria.ru/20221230/filippo-1842383865.html

украина

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато, вооруженные силы украины, политика