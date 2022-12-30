10:48 30.12.2022 (обновлено: 11:16 30.12.2022)
Генсек НАТО назвал кратчайший путь к миру на Украине
Генсек НАТО Столтенберг назвал поставки оружия Киеву кратчайшим путем к миру с Москвой
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Военная поддержка Украины со стороны НАТО поможет быстрее достичь перемирия между Киевом и Москвой, заявил в интервью информационному агентству dpa генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Как бы парадоксально это ни звучало, но военная поддержка Украины — кратчайший путь к миру", — утверждает он.
По его мнению, Россия должна убедиться, что не добьется своей цели на Украину, и тогда будут возможны мирные переговоры.
"Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе и Украина", — сказал он.
Отвечая на вопрос о предоставлении Киеву ракет средней дальности, генсек отметил, что союзники по НАТО постоянно обсуждают вопрос поставок "специфических боевых систем".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.