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Генсек НАТО назвал кратчайший путь к миру на Украине - РИА Новости, 30.12.2022
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Генсек НАТО назвал кратчайший путь к миру на Украине
Генсек НАТО назвал кратчайший путь к миру на Украине - РИА Новости, 30.12.2022
Генсек НАТО назвал кратчайший путь к миру на Украине
Военная поддержка Украины со стороны НАТО поможет быстрее достичь перемирия между Киевом и Москвой, заявил в интервью информационному агентству dpa генеральный... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:48
2022-12-30T11:16
йенс столтенберг
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
киев
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Военная поддержка Украины со стороны НАТО поможет быстрее достичь перемирия между Киевом и Москвой, заявил в интервью информационному агентству dpa генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.По его мнению, Россия должна убедиться, что не добьется своей цели на Украину, и тогда будут возможны мирные переговоры.При этом Столтенберг дал понять, что считает законными атаки ВСУ на военные объекты в России."Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе и Украина", — сказал он.Отвечая на вопрос о предоставлении Киеву ракет средней дальности, генсек отметил, что союзники по НАТО постоянно обсуждают вопрос поставок "специфических боевых систем".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842401058.html
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йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато, вооруженные силы украины, политика
Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Политика
10:48 30.12.2022 (обновлено: 11:16 30.12.2022)
 
Генсек НАТО назвал кратчайший путь к миру на Украине

Генсек НАТО Столтенберг назвал поставки оружия Киеву кратчайшим путем к миру с Москвой

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Военная поддержка Украины со стороны НАТО поможет быстрее достичь перемирия между Киевом и Москвой, заявил в интервью информационному агентству dpa генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Как бы парадоксально это ни звучало, но военная поддержка Украины — кратчайший путь к миру", — утверждает он.

По его мнению, Россия должна убедиться, что не добьется своей цели на Украину, и тогда будут возможны мирные переговоры.
При этом Столтенберг дал понять, что считает законными атаки ВСУ на военные объекты в России.
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"Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе и Украина", — сказал он.
Отвечая на вопрос о предоставлении Киеву ракет средней дальности, генсек отметил, что союзники по НАТО постоянно обсуждают вопрос поставок "специфических боевых систем".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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