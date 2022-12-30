https://ria.ru/20221230/medvedev-1842414842.html
Медведев исполнил мечту девочки из ЛНР побывать в Петербурге
Медведев исполнил мечту девочки из ЛНР побывать в Петербурге - РИА Новости, 30.12.2022
Медведев исполнил мечту девочки из ЛНР побывать в Петербурге
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев исполнил мечту девочки из ЛНР в рамках акции "Елка желаний", она мечтала о поездке в Санкт-Петербург, говорится на РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:08
2022-12-30T11:08
2022-12-30T11:08
дмитрий медведев
андрей турчак
санкт-петербург
луганская народная республика
михайловский театр
единая россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев исполнил мечту девочки из ЛНР в рамках акции "Елка желаний", она мечтала о поездке в Санкт-Петербург, говорится на сайте партии. "Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев исполнил мечту Лизы из Луганской Народной Республики. Школьница мечтала о поездке в Санкт-Петербург на свое 12-летие. Лиза вместе с мамой посетила Мариинский дворец и каток в Новой Голландии, побывала в Большом цирке на Фонтанке, Петропавловской крепости и посмотрела "Щелкунчика" в Михайловском театре", - сказано в сообщении. Также мечты нескольких детей исполнил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он подарил Егору из деревни Киевка в Новосибирской области укулеле. "А 10-летний Арсений из Бугульмы Республики Татарстан получил в подарок от секретаря Генсовета гитару. Дмитрий из Пскова вместе с сестрой и родителями посетил игровой центр, а София из Невеля получила в качестве новогоднего подарка билет в аквапарк", - рассказали в партии.
https://ria.ru/20221229/zhelaniya-1842336383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, андрей турчак, санкт-петербург, луганская народная республика, михайловский театр, единая россия
Дмитрий Медведев, Андрей Турчак, Санкт-Петербург, Луганская Народная Республика, Михайловский театр, Единая Россия
Медведев исполнил мечту девочки из ЛНР побывать в Петербурге
Председатель "Единой России" Медведев исполнил мечту девочки из ЛНР побывать в Петербурге