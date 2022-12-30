https://ria.ru/20221230/mechta-1842552918.html

Саратовский губернатор исполнит мечту мальчика побывать в роли пожарного

Саратовский губернатор исполнит мечту мальчика побывать в роли пожарного - РИА Новости, 30.12.2022

Саратовский губернатор исполнит мечту мальчика побывать в роли пожарного

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в рамках акции "Елка желаний" подарил подарки четырем детям, в ближайшее время будут исполнены мечты еще двух... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T20:02

2022-12-30T20:02

2022-12-30T20:02

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в рамках акции "Елка желаний" подарил подарки четырем детям, в ближайшее время будут исполнены мечты еще двух детей, один из которых захотел побывать в роли пожарного. Ранее Бусаргин сообщил, что перед заседанием Госсовета в Кремле 22 декабря снял с елки три шарика и пообещал порадовать детей исполнением их желаний. Так, по его словам, Сергей и Алиса из Саратовской области мечтают об игрушечной парковке и игровом наборе с кораблем спасателей, а Максим из Донецкой Народной Республики хочет получить на праздник планшет. "В канун Нового года мечты многих детей исполняются... 5-летний Иннокентий хотел побывать в роли пожарного. Для малыша организуют экскурсию в пожарную часть. Не исключено, что впечатления, которые он там получит, повлияют на его выбор профессии в дальнейшем", - написал Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, мечты еще четверых детей уже исполнены. "Подарки получили ребята, которые участвовали в доброй традиции - акции "Ёлка желаний". Искренняя радость ребенка - главное для каждого родителя. Артем просил сумку для хоккейного инвентаря... Сергей мечтал об игрушечной парковке, а его сестра София загадала интерактивный глобус. Алиса из Балаково порадовалась игровому набору со спасателями. Свой подарок также обязательно получит Максим из Донецкой Народной Республики. В скором времени его с наилучшими пожеланиями вручат волонтеры", - отметил глава региона. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20221230/zhelaniya-1842497377.html

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общество, роман бусаргин, саратовская область, донецкая народная республика, россия