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Саратовский губернатор исполнит мечту мальчика побывать в роли пожарного - РИА Новости, 30.12.2022
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Саратовский губернатор исполнит мечту мальчика побывать в роли пожарного
Саратовский губернатор исполнит мечту мальчика побывать в роли пожарного - РИА Новости, 30.12.2022
Саратовский губернатор исполнит мечту мальчика побывать в роли пожарного
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в рамках акции "Елка желаний" подарил подарки четырем детям, в ближайшее время будут исполнены мечты еще двух... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T20:02
2022-12-30T20:02
новый год — 2023
общество
роман бусаргин
саратовская область
донецкая народная республика
россия
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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в рамках акции "Елка желаний" подарил подарки четырем детям, в ближайшее время будут исполнены мечты еще двух детей, один из которых захотел побывать в роли пожарного. Ранее Бусаргин сообщил, что перед заседанием Госсовета в Кремле 22 декабря снял с елки три шарика и пообещал порадовать детей исполнением их желаний. Так, по его словам, Сергей и Алиса из Саратовской области мечтают об игрушечной парковке и игровом наборе с кораблем спасателей, а Максим из Донецкой Народной Республики хочет получить на праздник планшет. "В канун Нового года мечты многих детей исполняются... 5-летний Иннокентий хотел побывать в роли пожарного. Для малыша организуют экскурсию в пожарную часть. Не исключено, что впечатления, которые он там получит, повлияют на его выбор профессии в дальнейшем", - написал Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, мечты еще четверых детей уже исполнены. "Подарки получили ребята, которые участвовали в доброй традиции - акции "Ёлка желаний". Искренняя радость ребенка - главное для каждого родителя. Артем просил сумку для хоккейного инвентаря... Сергей мечтал об игрушечной парковке, а его сестра София загадала интерактивный глобус. Алиса из Балаково порадовалась игровому набору со спасателями. Свой подарок также обязательно получит Максим из Донецкой Народной Республики. В скором времени его с наилучшими пожеланиями вручат волонтеры", - отметил глава региона. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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общество, роман бусаргин, саратовская область, донецкая народная республика, россия
Новый год — 2023, Общество, Роман Бусаргин, Саратовская область, Донецкая Народная Республика, Россия
20:02 30.12.2022
 
Саратовский губернатор исполнит мечту мальчика побывать в роли пожарного

Саратовский губернатор Бусаргин исполнит мечту мальчика побывать в роли пожарного

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области / Перейти в медиабанкРоман Бусаргин
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области
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Роман Бусаргин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в рамках акции "Елка желаний" подарил подарки четырем детям, в ближайшее время будут исполнены мечты еще двух детей, один из которых захотел побывать в роли пожарного.
Ранее Бусаргин сообщил, что перед заседанием Госсовета в Кремле 22 декабря снял с елки три шарика и пообещал порадовать детей исполнением их желаний. Так, по его словам, Сергей и Алиса из Саратовской области мечтают об игрушечной парковке и игровом наборе с кораблем спасателей, а Максим из Донецкой Народной Республики хочет получить на праздник планшет.
Логотип Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 15:50
Глава Подмосковья исполнил мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний"
"В канун Нового года мечты многих детей исполняются... 5-летний Иннокентий хотел побывать в роли пожарного. Для малыша организуют экскурсию в пожарную часть. Не исключено, что впечатления, которые он там получит, повлияют на его выбор профессии в дальнейшем", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
По его словам, мечты еще четверых детей уже исполнены. "Подарки получили ребята, которые участвовали в доброй традиции - акции "Ёлка желаний". Искренняя радость ребенка - главное для каждого родителя. Артем просил сумку для хоккейного инвентаря... Сергей мечтал об игрушечной парковке, а его сестра София загадала интерактивный глобус. Алиса из Балаково порадовалась игровому набору со спасателями. Свой подарок также обязательно получит Максим из Донецкой Народной Республики. В скором времени его с наилучшими пожеланиями вручат волонтеры", - отметил глава региона.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
"Аэрофлот" исполнил новогоднюю мечту 7-летнего Павла из Самары
© РИА Новости / Максим Блинов

Компания организовала Павлу, его сестре и родителям перелет из Самары и обратно, а также предновогоднюю программу пребывания в столице.

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
1 из 7

Компания организовала Павлу, его сестре и родителям перелет из Самары и обратно, а также предновогоднюю программу пребывания в столице.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В тренажерном центре "Аэрофлота" мальчика, его сестру и родителей встретили Андрей Чиханчин, летный директор авиакомпании Эдуард Советкин, командир авиационной эскадрильи самолетов Airbus A330/350 Игорь Филонов и бортпроводники Сандара и Мария.

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
2 из 7

В тренажерном центре "Аэрофлота" мальчика, его сестру и родителей встретили Андрей Чиханчин, летный директор авиакомпании Эдуард Советкин, командир авиационной эскадрильи самолетов Airbus A330/350 Игорь Филонов и бортпроводники Сандара и Мария.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Маленьким гостям и их родителям показали тренажерный комплекс, где проходят подготовку пилоты "Аэрофлота", и предоставили возможность совершить полет на настоящем тренажере A350. Во время тренировочного полета вместе Игорем Филоновым Павел выполнил взлет, полет по маршруту и посадку.

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков в кабине авиатренажера Airbus для обучения и подготовки персонала в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
3 из 7

Маленьким гостям и их родителям показали тренажерный комплекс, где проходят подготовку пилоты "Аэрофлота", и предоставили возможность совершить полет на настоящем тренажере A350. Во время тренировочного полета вместе Игорем Филоновым Павел выполнил взлет, полет по маршруту и посадку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Благодаря полной имитации реального полета Павел в полной мере ощутил эмоции от управления настоящим самолетом.

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
4 из 7

Благодаря полной имитации реального полета Павел в полной мере ощутил эмоции от управления настоящим самолетом.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

По завершении мероприятия детям вручили подарки от авиакомпании и сертификаты о прохождении подготовки в тренажерном центре авиакомпании. Кроме этого, от департамента культуры Москвы семье вручили пригласительные билеты на новогоднюю Елку мэра Москвы в "Гостином дворе".

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
5 из 7

По завершении мероприятия детям вручили подарки от авиакомпании и сертификаты о прохождении подготовки в тренажерном центре авиакомпании. Кроме этого, от департамента культуры Москвы семье вручили пригласительные билеты на новогоднюю Елку мэра Москвы в "Гостином дворе".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

После полета на тренажере дети побывали в кабине полнопилотажного тренажера нового отечественного самолета МС-21.

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
6 из 7

После полета на тренажере дети побывали в кабине полнопилотажного тренажера нового отечественного самолета МС-21.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Мама и папа Павла выразили огромную благодарность авиакомпании "Аэрофлот" за исполнение новогодней мечты своего сына. Прощаясь с гостями, Андрей Чиханчин и Эдуард Советкин пожелали им удачи и выразили надежду увидеть Павла в будущем в роли пилота "Аэрофлота".

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
7 из 7

Мама и папа Павла выразили огромную благодарность авиакомпании "Аэрофлот" за исполнение новогодней мечты своего сына. Прощаясь с гостями, Андрей Чиханчин и Эдуард Советкин пожелали им удачи и выразили надежду увидеть Павла в будущем в роли пилота "Аэрофлота".

© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 7

Компания организовала Павлу, его сестре и родителям перелет из Самары и обратно, а также предновогоднюю программу пребывания в столице.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 7

В тренажерном центре "Аэрофлота" мальчика, его сестру и родителей встретили Андрей Чиханчин, летный директор авиакомпании Эдуард Советкин, командир авиационной эскадрильи самолетов Airbus A330/350 Игорь Филонов и бортпроводники Сандара и Мария.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 7

Маленьким гостям и их родителям показали тренажерный комплекс, где проходят подготовку пилоты "Аэрофлота", и предоставили возможность совершить полет на настоящем тренажере A350. Во время тренировочного полета вместе Игорем Филоновым Павел выполнил взлет, полет по маршруту и посадку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Благодаря полной имитации реального полета Павел в полной мере ощутил эмоции от управления настоящим самолетом.

© РИА Новости / Максим Блинов
5 из 7

По завершении мероприятия детям вручили подарки от авиакомпании и сертификаты о прохождении подготовки в тренажерном центре авиакомпании. Кроме этого, от департамента культуры Москвы семье вручили пригласительные билеты на новогоднюю Елку мэра Москвы в "Гостином дворе".

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 7

После полета на тренажере дети побывали в кабине полнопилотажного тренажера нового отечественного самолета МС-21.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 7

Мама и папа Павла выразили огромную благодарность авиакомпании "Аэрофлот" за исполнение новогодней мечты своего сына. Прощаясь с гостями, Андрей Чиханчин и Эдуард Советкин пожелали им удачи и выразили надежду увидеть Павла в будущем в роли пилота "Аэрофлота".

© РИА Новости / Максим Блинов
 
Новый год — 2023ОбществоРоман БусаргинСаратовская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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